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Ekonomi

CHP’li Adıgüzel, Bakan Nebati’ye Samsun'daki 16 milyar TL’lik banka vurgununu sordu

"Daha Thodex, Çiftlik Bank dolandırıcılıklarını sindirememişken Samsun’da gerçekleşen 16 milyar liralık vurgun, siber güvenlik ve altyapıya dair tehditleri bir kez daha su yüzüne çıkardı"

24 Mart 2022 16:13

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Samsun'da iki kardeşin mobil bankacılık uygulamasının açığını bularak hesaplarına 16 milyar TL geçirmesiyle ortaya çıkan dijital bankacılık sistemindeki güvenlik açığını Meclis gündemine taşıdı.

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