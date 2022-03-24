Yeni detaylar ortaya çıktı: Bankadan 16 milyar liralık vurgun dosyası genişletiliyor

Samsun’da özel bir bankanın hesabından "şans eseri" 16 milyar liranın Recep ve Emre Gezek kardeşler tarafından kendi hesaplarına aktarılmasına ilişkin soruşturma İstanbul’da devam ederken, dosyadaki yeni detaylar ortaya çıktı.

Hürriyet'in aktardığına göre, bankanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, Gezek Kardeşler dışında Kocaeli İzmit’te yaşayan Mustafa Tarakçı adlı bir vatandaşın da benzer yöntemle hesabına para aktardığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına göre Recep Gezek, bankadaki yatırım hesabını 10 Şubat’ta açarken, tam 16 gün sonra 26 Şubat’ta da soruşturma konusu para transferlerini yaptı. 20 Ocak’ta yatırım hesabını açan Mustafa Tarakçı ise Recep Gezek’ten bir gün önce 25 Şubat ile 27 Şubat arasında bankadan kendi hesabına 20 bin lira aktardı. Savcılık, Recep Gezek ve Emre Gezek’e İzmit’te küpeşte ustası olarak çalışan Mustafa Tarakçı’yı tanıyıp tanımadıklarını da sordu. Gezek Kardeşler ise “Tanımıyoruz” cevabını verdi. Bu konudaki araştırma ise devam ediyor.

Banka ikisinden de şikâyetçi olurken, suç duyurusunda şu ifadeler yer alıyor:

“Şüpheliler bankamızın sistemlerine hukuka aykırı yollarla müdahale ederek kendi hesaplarında bulunmayan ve bankamıza ait 14 milyar 300 milyon lirayı peş peşe hukuka aykırı müdahaleler ile kendi hesaplarına aktarmışlardır. Alınan tedbirler itibarıyla bankamızın bugün itibarıyla 701 bin 374 lira zarara uğrama tehlikesi bulunmaktadır. Bu tutarların bir kısmı halen şüphelilerin hesaplarında ve aktardıkları başka hesaplardadır. Bu hesaplara konulacak bloke kararı paraların o hesaplardan çıkışını ve bankamızın zarara uğramasını engelleyecektir.”