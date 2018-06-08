Hürriyet siyah ‘yas' logosuyla çıktı; Demirören'in 5 sayfa ayrılan vefatı nasıl verildi, hangi konuya girilmedi?

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in hayatını kaybetmesinin ardından, 3 aydan kısa bir süre önce Demirören Grup bünyesine katılan Hürriyet gazetesi, “Acımız çok büyük” manşetiyle ve ‘yas’ logosuyla çıktı. 21 Mart’ta, ilk olarak T24’ün duyurduğu devir işleminin ardından, Erdoğan Demirören’in sahibi olduğu medya kuruluşları arasına giren Hürriyet gazetesi, Fikret Bila’nın istifası ardından göreve gelen Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar yönetiminde ve Mehmet Soysal’ın İcra Kurulu Başkanlığı’nda, manşetinin yanı sıra 3 ekonomi ve bir de spor sayfasını Demirören’in vefatına ayırdı.

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Hürriyet’in ilk sayfasında, “Acımız çok büyük” başlığıyla yer alan haberde, Demirören’İn 80 yaşında, dün 11:53’te hayatını kaybettiği kaydedilirken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in taziye mesajları yayınlandı.

Gazetedeki ’61 yıllık başarı öyküsü’ başlıklı haberde ise, Demirören’le ilgili olarak, “Babasının 1957’deki vefatı sonrası Sirkeci’deki Oto Kolaylık şirketinin başına geçen Demirören, 1972’de satın aldığı Milangaz markasını bir sanayi devi haline getirdi. Demirören, holding çatısı altında yaptığı yatırımlarla girdiği sektörlerde lider konuma yükseldi” ifadelerine yer verildi.

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"Üzdüm mü seni patron"

2011 yılında Milliyet’i satın almasından bir yıl sonra gazetedeki görevine son verilen Metin Münir’in “Tutucu, AKP yandaşı bir iş adamıdır. Onun esas amacı Başbakan'ı (Erdoğan) memnun etmek, medya dışındaki şirketleri için yönetimi dost edinmektir” sözleriyle anlattığı Demirören ile 2013 yılında İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la devlet arasında yürütülen görüşmelerin tutanağının yayımlanması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında geçen konuşma ise Hürriyet sayfalarındaki haberlerde yer almadı.

2014'te yayınlanan ses kayıtlarında, bu haberin ardından Demirören'in Erdoğan'a "Üzdüm mü seni patron" dediği, Erdoğan'ın ise "Valla duman ettiniz" diye yanıt verdiği duyuluyordu. Kayda göre Demirören'in bir araya gelme teklifine "Neyini bir araya geleyim ben, böyle bir rezillik olur mu ya!" diye karşılık veren Erdoğan, haberi yapanlar hakkında "namussuz" ifadesini kullanıyordu.

Erdoğan'ın gezilerine Milliyet gazetesinden kimseyi almayacağını söylediği, Demirören'in ise telefon konuşmanın sonunda ağlayarak "Nasıl girdim bu işe ya, kim için" dediği duyuluyordu.

Nadir Nadi'den Hasan Cemal'e: Ölüm haberimi en çok üç sütun ver

Yas mizanpajıyla çıkan Hürriyet gazetesinin Demirören’in vefatına geniş yer ayırırken ‘seçici’ bir tarz izleyen tutumu, akıllara Demirören’den yıllar önce hayatını kaybeden Türkiye’nin en eski gazetesi Cumhuriyet’in sahibi Nadir Nadi’nin ölümünden önce dönemin Genel Yayın Yönetmeni Hasan Cemal’e vasiyetini de akıllara getirdi.

Nadir Nadi’nin Cumhuriyet’in sahibi olarak Genel Yayın Yönetmeni Hasan Cemal’e vasiyeti “Ölüm haberimi en çok üç sütun ver” olmuştu. Hasan Cemal de bu vasiyeti, Nadir Nadi’nin gazetenin manşetinden verdiği ölümünden sonra “Nadir Nadi’ye mektuplar” başlıklı dizi yazısında ve “Cumhuriyet’i Çok Sevmiştim” adlı kitabında paylaşmıştı.

Eski Hürriyet yazarı Küçükşahin: En acı gününde dahi gazeteciliğe saygı duyacaksın

Hürriyet gazetesinin 'Demirören mizanpajı'nı, gazeteci Şükrü Küçükşahin de eleştirdi. Uzun yıllar Hürriyet Ankara Bürosu’nda çalışan gazetenin eski yazarı, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Acı bir gün, patron vefat etti tamam Allah'tan rahmet diledik Ama bu ne ya, tam sayfa ve siyah başlık. Sürmanşeti kapat anlayayım. Üç gün önce satın aldığın gazete bu. Evet; en acı gününde dahi gazeteciliğe saygı duyacaksın" ifadelerini kullandı.