Erdoğan Demirören'in vefatı sonrası spor dünyasından başsağlığı mesajları

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Spor dünyası, vefat haberinin ardından başsağlığı mesajlarını ilettiler.

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CNN Türk yayınına katılan Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksal Gümüşdağ, Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili, "Erdoğan Bey özellikle iş dünyası için büyük bir kayıptır. Türk sanayisi ondan büyük katkılar gördü. Şu an ben de hastaneye geldim. Yıldırım Bey, Meltem Hanım, Tayfun Bey ve bütün aileye başsağlığı diliyorum. Türk sanayisi için acı bir gün. Başsağlığı diliyorum. Erdoğan Amca ile zaman zaman Yıldırım Bey’le karşılaştığımızda, ben de sanayici bir ailenin çocuğuyum, hemen Türk sanayisi ile ilgili sohbetler ederdik. Enerjisi, bilgi ve tecrübesi çok yüksek olan bir insandı. Erdoğan Amca’yı babam söylerdi, Beşiktaş kulübünde de bir geçmişi vardı. Futbola çok gönül veren bir insandı. Türk sanayisi de spor dünyası da çok önemli bir değerini kaybetti" açıklamasını yaptı.

Adnan Polat: Gece gündüz çalışan bir insandı

"Polat Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Adnan Polat: Sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Biz kendisine 'Erdoğan abi' derdik, bütün aileyle uzun yıllar beraber olduk. Bize sevgi dolu yaklaşımda bulunan bir insandı. İşadamı olarak da gece gündüz çalışan bir insandı. Kendini iş hayatına, ailesine vakfetmişt. Benim hep güzel anılarım oldu Erdoğan abiyle. 4-5 gün evvel de Yıldırım Demirören'i aramıştım, hastanede olduğu söyledi. Benim çok sevdiğim bir insandı, aileye sabır diliyorum."

Şansal Büyüka: "Türk sporuna ve Beşiktaş'a çok büyük katkılar sağladı"

"Spor dünyasının duayen isimlerinden Şansal Büyüka, 80 yaşında hayatını kaybeden Erdoğan Demirören'in çok önemli bir spor adamı olduğunu ve Beşiktaş'a çok büyük katkılar sağladığını söyledi."

Ergin Ataman: "Beşiktaş aşkıyla yanıp tutuşan bir insandı"

"Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Erdoğan Demirören'in basketbol ve Beşiktaş aşkıyla yaqnıp tutuşan bir insan olduğunu söyledi."

Beşiktaş Kulübü: Kulübümüzün Divan Kurulu üyesi Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız

"Beşiktaş Kulübü, "Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı, kulübümüzün Divan Kurulu üyesi Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün eski başkanlarından ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in babası, ülkemizin kıymetli sanayicilerinden Erdoğan Demirören, Türk Sporuna yaptığı önemli katkılarla daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, Demirören ailesine, Demirören Holding çalışanlarına, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Beşiktaş JK" açıklamasını yaptı."

Fenerbahçe SK: Değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in babası, Demirören Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Demirören’in hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diliyor, Sayın Yıldırım Demirören başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"