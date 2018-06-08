Erdoğan Demirören hayatını kaybetti!

T24 Özel

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, 79 yaşında hayatını kaybetti. Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, "Cenaze namazını pazar günü Fatih Camii'nde kılmayı düşünüyoruz" dedi.

T24’ün aldığı bilgilere göre daha önce kanser tedavisi gören Erdoğan Demirören’in sağlık durumu yaklaşık bir yıldır iyi değildi. Son olarak ciğerlerinde su toplandığı bildirilen ve hastanede kontrol altında tutulan Demirören’in sağlık durumu iki gün önce ağırlaştı.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören, bugün saat 11:53 itibarıyla aramızdan ayrıldı. 31 Mayıs 2018 itibarıyla hastanemizin yoğun bakım ünitesinde solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Demirören, ızdırap çekmeden burada kalan yaşamını sürdürmüştür. Tüm yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Allah, yakınlarına sabır versin" dendi.

Doğan Medya'yı satın almıştı

Erdoğan Demirören, geçen aylarda bünyesinde Hürriyet, Posta gazeteleri ve Kanal D ile CNN Türk gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nu 1.1 milyar dolara satın almıştı. Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı holding çatısı altına katan Demirören, söz konusu satışın ardından Türkiye'nin en büyük medya grubunun sahibi hâline gelmişti.

Satışın ardından birçok köşe yazarı ve program yorumcusuyla yollar ayrılmış; Fikret Bila da, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini bırakmıştı.

"Üzdüm mü seni patron"

Demirören, 1938'de Bursa-İnegöl'de doğdu. Öğrencilik yıllarını İstanbul'da geçirdi. Saint Benoit Lisesi mezunu Demirören 1956-57 sezonunda Beşiktaş'ta forma giydi.

Babasının 1957 yılında vefatı üzerine Sirkeci'de otomobil yedek parça ithalatı ve pazarlaması yapan Oto Kolaylık şirketinin başına geçti. Tülin Demirören ile evlenen Erdoğan Demirören'in iki oğlu ve bir kızı bulunuyor.

Çocuklarından en tanınanı ise 2004-2012 yılları arasında Beşiktaş'ın, 2012'den beri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlığını yürüten Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören.

Erdoğan Demirören, 2017'de Forbes dergisinin En Zengin 100 Türk listesinde 1-1,5 milyar dolarlık servetiyle 42. sırada yer almıştı.

Demirören Holding nasıl büyüdü?

Erdoğan Demirören, Oto Kolaylık'ın ardından 1968'de Alman Kolbenschmidt şirketinin lisansıyla üretim yapan Parsat Piston Fabrikası'nı kurdu.

1970'lerde gaz sektöründe büyük atılım yapan Demirören önce Avram Laçin'in 1960'larda kurduğu Milangaz şirketini 1972'de satın aldı.

Demirören daha sonra 1975 yılında Güneşgaz, Likidgaz, Mutfakgaz şirketlerini, 1978'de de Demirören Tüp İmalat Fabrikası'nı kurdu.

Grup bu tarihten sonra 1980'de kurduğu Ata Eğitim dışında uzun süre yatırım yapmadı.

1996'de Dem-Al otogaz, 1997'de ise Demirören Enerji şirketini kurarak 16 yıl aradan sonra ilk yatırımlarını yaptı.

Demirören Holding'in diğer sektörlere açılması ise AKP iktidarı döneminde oldu.

O tarihe kadar 8 şirket kuran Demirören 2004-11 yılları arasında mermer, gayrimenkul, liman, inşaat, petrol ve medya sektöründe 8 yatırım yaptı.

Holding ne zaman medya sektörüne girdi?

Demirören Holding'in medya sektöründeki ilk yatırımı 2011'de Milliyet ve Vatan gazetelerini Doğan Holding'den almak oldu.

O dönem Milliyet'teki görevine son verilen köşe yazarlarından Metin Münir, 2012'de verdiği bir söyleşide bu hamlenin nedeni hakkında şunları söylemişti:

"Gazeteyi satın alan Erdoğan Demirören tutucu, AKP yandaşı bir iş adamıdır. Onun esas amacı Başbakan'ı memnun etmek, medya dışındaki şirketleri için yönetimi dost edinmekti. Milliyet'i Başbakan'ın oluru ile aldı. Onun seveceği bir gazete yapılmasını istiyor."

Demirören'in bu iki gazeteyi satın almasının ardından Milliyet gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak ile Hasan Cemal ve Can Dündar gibi isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişinin görevlerine son verildi.

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Milliyet'in 2013 yılında İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile devlet arasında yürütülen görüşmelerin tutanağını yayımlaması üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Eğer gazetecilik buysa batsın böyle gazetecilik" dedi ve ardından haber gazetenin internet sitesinden kaldırıldı.

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2014'te yayınlanan ses kayıtlarında, bu haberin ardından Demirören'in Erdoğan'a "Üzdüm mü seni patron" dediği, Erdoğan'ın ise "Valla duman ettiniz" diye yanıt verdiği duyuluyordu.

Kayda göre Demirören'in bir araya gelme teklifine "Neyini bir araya geleyim ben, böyle bir rezillik olur mu ya!" diye karşılık veren Erdoğan, haberi yapanlar hakkında "namussuz" diyordu.

Erdoğan'ın gezilerine Milliyet gazetesinden kimseyi almayacağını söylediği, Demirören'in ise telefon konuşmanın sonunda ağlayarak "Nasıl girdim bu işe ya, kim için" dediği duyuluyordu.