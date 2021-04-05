Hürriyet, 'fişleme' tepkilerine neden olan metni değiştirdi, başlıktaki 'darbe bildirisi' ifadesini kaldırdı

Hürriyet gazetesi, 103 emekli amiralin imzaladığı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak yayınlanan bildiriyi 'darbe bildirisi' olarak nitelendirirken, imzası olan emekli amirallerin CHP üyesi yakınlarının da listesini paylaştı. Hürriyet, daha sonra 'fişleme' tepkilerine neden olan haberin başlığını ve metnini değiştirdi.

Hürriyet'in haberinde, başlıkta 'darbe bildirisi' ifadesi kullanılırken, haber metninde 'darbe imalı bildiri' dendi. İmzasız yayımlanan haberde, 104 emekli amiral arasında CHP üyesi olanlar ve yakınları CHP üyesi olanların da listesi yayımlandı. Haberde, bildiriyi imzalayan İyi Partili Ergun Mengi'ye de dikkat çekildi.

Hürriyet, bildiriye ilişkin ilk haberlerde 'Montrö bildirisi' ve 'emekli amirallerin bildirisi' ifadesi kullanmıştı.

Tepkilerin ardından başlık ve metin değişti

Hürriyet, CHP'den gelen 'fişleme' tepkilerinin ardından haberin başlığını ve metnini değiştirdi. Haberin başlığı 'Bildiriyi imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı' olarak güncellenirken, bildiriyi imzalayan isimlerin CHP'ye üye yakınlarının da bilgileri çıkarıldı.

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Öte yandan aynı haberin hükûmete yakın başka medya kuruluşlarında da yayınlandığı görüldü. İhlas Haber Ajansı (İHA), Sabah ve Takvim, haberi "Darbe imalı bildiri imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı" başlığıyla servis etti. Yeni Şafak ise "Skandal bildirinin arkasından CHP çıktı: İmza atan emekli amirallerden dördü CHP üyesi!" başlığını kullandı. Sabah'ın Halit Turan imzalı haberinde emekli amirallerin CHP üyesi aile üyeleri hakkında bilgiler yer alırken, diğer kuruluşların metinlerinde ayrıntı verilmedi.

Hürriyet'in söz konusu haberinin ilk hali şöyle:

Hürriyet, tepkilerin ardından habere şöyle güncelleme yaptı: