Hürriyet, 'fişleme' tepkilerine neden olan metni değiştirdi, başlıktaki 'darbe bildirisi' ifadesini kaldırdı

Hürriyet gazetesi, 103 emekli amiralin imzaladığı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak yayınlanan bildiriyi 'darbe bildirisi' olarak nitelendirirken, imzası olan emekli amirallerin CHP üyesi yakınlarının da listesini paylaştı. Hürriyet, daha sonra 'fişleme' tepkilerine neden olan haberin başlığını ve metnini değiştirdi.
Hürriyet'in haberinde, başlıkta 'darbe bildirisi' ifadesi kullanılırken, haber metninde 'darbe imalı bildiri' dendi. İmzasız yayımlanan haberde, 104 emekli amiral arasında CHP üyesi olanlar ve yakınları CHP üyesi olanların da listesi yayımlandı. Haberde, bildiriyi imzalayan İyi Partili Ergun Mengi'ye de dikkat çekildi.
Hürriyet, bildiriye ilişkin ilk haberlerde 'Montrö bildirisi' ve 'emekli amirallerin bildirisi' ifadesi kullanmıştı.
Tepkilerin ardından başlık ve metin değişti
Hürriyet, CHP'den gelen 'fişleme' tepkilerinin ardından haberin başlığını ve metnini değiştirdi. Haberin başlığı 'Bildiriyi imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı' olarak güncellenirken, bildiriyi imzalayan isimlerin CHP'ye üye yakınlarının da bilgileri çıkarıldı.
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Öte yandan aynı haberin hükûmete yakın başka medya kuruluşlarında da yayınlandığı görüldü. İhlas Haber Ajansı (İHA), Sabah ve Takvim, haberi "Darbe imalı bildiri imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı" başlığıyla servis etti. Yeni Şafak ise "Skandal bildirinin arkasından CHP çıktı: İmza atan emekli amirallerden dördü CHP üyesi!" başlığını kullandı.
Sabah'ın Halit Turan imzalı haberinde emekli amirallerin CHP üyesi aile üyeleri hakkında bilgiler yer alırken, diğer kuruluşların metinlerinde ayrıntı verilmedi.
Hürriyet'in söz konusu haberinin ilk hali şöyle:
Hürriyet, tepkilerin ardından habere şöyle güncelleme yaptı:
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Ne olmuştu?
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi tartışmayı başlatmıştı. Şentop, söz konusu TV programında herhangi bir sözleşme ismi zikretmediği görüşünü dile getirirken “Ortalama zeka seviyesini düşünerek konuşuyoruz. Bunun altında olanlar için benim yapabileceğim bir şey yok” demişti.
Şentop’un açıklamaları tartışılmaya devam ederken 103 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ifadeleriyle başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın "sarık ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlamıştı.
Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.
Bildiriye imza atan 10 emekli amiral sabah saatlerinde gözaltına alınırken; gözaltı akrarı verilen 4 amirale de 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.