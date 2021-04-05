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CHP'li Veli Ağbaba: Hürriyet, Saray'dan aldığı talimatı yerine getirip, özel yaşamı ifşa ediyor

05 Nisan 2021 22:20

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hürriyet gazetesinin 103 emekli amiralin yayımlayıp imzaladığı Montrö bildirisinde, imzacılar arasında CHP üyesi isimlerin de olduğunu iddia edip, listesini de vermesine tepki gösterdi. Ağbaba, Twitter hesabından, "Hürriyet, Saray'dan aldığı talimatı yerine getirip, özel yaşamı ifşa ediyor." diyerek "15 Temmuz darbecilerinin siyasi akrabalarını yaz" dedi. 

Hürriyet gazetesinin internet sitesinde yayımlanan haberin başlığında 'darbe bildirisi' ifadesi kullanıldı. Ancak gelen tepkiler üzerine Hürriyet haberin başlığını "Bildiriyi imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı" şeklinde değiştirdi.  

 

Haberin ilk yayımlandığı hali 
Haberin başlığı değiştirildikten sonra 

TIKLAYIN: Hürriyet, önce 'Montrö bildirisi' diye duyurduğu emekli amirallerin açıklamasını 'darbe bildirisi' ilan etti

Ağbaba'nın Twitter'dan Hürriyet'e verdiği tepki şöyle: 

"Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Basının amiral gemisini düşürdükleri hale bak. #Hürriyet, Saray'dan aldığı talimatı yerine getirip, özel yaşamı ifşa ediyor. E.Amiralleri yazacağına, 15 Temmuz darbecilerinin siyasi akrabalarını yaz. Rte talimat verdi.  @Hurriyet yerine getirdi E. Amirallerin yakınlarını bir gazete fişliyor Muhabirlik değil muhbirlik yapıyor"

 

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