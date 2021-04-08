Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "fişleme" tepkilerine neden olan haber için özür diledi: Hız kazasıydı

Ahmet Hakan, Genel Yayın Yönetmenli olduğu Hürriyet'in, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayımlanan bildiride imzası olan emekli amirallerin CHP üyesi yakınlarının listesinin paylaşıldığı ve "fişleme" tepkilerine neden olan haber için okurlarından özür dilerken, "Bu haber, Hürriyet’in yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmamaktadır" dedi.

Hakan, "İçtenlikle bir gayretimiz var Hürriyet’te. Herkesin hakkına hukukuna saygı göstermek için çabalıyoruz. Sorumluluğu bulunmayan kişileri sorumluymuş gibi göstermekten kaçınmaya çalışıyoruz. Yargı kararı ortaya çıkmadan yargısal hükümlerde bulunmaktan uzak duruyoruz. Titizleniyoruz bu konularda. Gayret ediyoruz. Ama yayıncılıkta bazen yol kazaları da oluyor, olabiliyor. Geçen gün sadece ve sadece Hürriyet’in internet sitesinde bir haber çıktı. Çok kısa bir süre yayında kaldı bu haber. Bildirici amirallerin yakınlarını da konu eden bir haberdi bu. İnternet haberciliğinin kendine özgü hızının yol açtığı bir hız kazasıydı bu haber. Fark eder etmez derhal yayından çektik" açıklamasını yaptı.

Hakan, "Fakat sonuçta kısa bir süreliğine de olsa yayında kalmış oldu. Buradan açıkça ilan ediyorum: Bu haber, Hürriyet’in yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Hatayla yüzleşmek, yanlışa yanlış demek, özür dilemekten kaçınmamak... Tüm bunların erdeminin farkındayız. Bu haberin mağdur ettiği herkesten ve okurlarımızdan özür diliyoruz" dedi.

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