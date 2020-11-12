Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan istifa sansüründen bu yana yazmıyor!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından paylaştığı "Ülkeme ve ümmete hizmet ettim.... At izi it izine karıştı... Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin" ifadelerini taşıyan açıklama eşliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesi sonrasında yazı kaleme almaması dikkat çekti.

Albayrak'ın 8 Kasım'da Instagram hesabından yaptığı istifa açıklaması Hürriyet gazetesi başta olmak üzere yaygın ve hûkümete yakın medya kuruluşlarında haber yapılmadı. Hakan, 9 Kasım'da "On maddede Kamala Harris’i yazdım: Kurgulasan olmaz" başlığıyla yayımlanan yazısında Albayrak'ın istifasına değinmedi. Hakan'ın 9 Kasım'dan bu yana yazı yayımlamadı.

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Medya Ombudsmanı Bildirici: Gazetecilik açısından onlar adına utanıyorum

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet gazetesinin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın "10 Soruda İslamofobi" başlığıyla yayınlanan yazısına tepkisini tekrarlayıp Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan'ı, “Gazetecilik açısından onlar adına utanıyorum” sözleriyle eleştirdi.

Kısa Dalga Podcast’te Kemal Göktaş’ın sorularını yanıtlayan Bildirici, Hürriyet gazetesine yönelik eleştirilerine devam etti. Bildirici, gazete yöneticileri tarafından verilen tepkiler için de “Bu tür metinler Cumhurbaşkanlıktan, bakanlıklardan geliyor ve aynen yayınlanıyor. Bu olayda tek ayak üstünde yakalandılar. O yüzden tepki gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Hakan’ın "Dolar yükselince telaşlanıyorum, kur yükselince telaşlanıyorum, 'eyvah' diyorum her şey pahalanacak, ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz?” sorusuna, “Birincisi şunu sorayım size, dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz mu var, dolarla bir işiniz var mı?” yanıtıyla gündem olmuştu.

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