Berat Albayrak'ın istifasını ilk gün görmeyen gazeteler haberi nasıl verdi?
10 Kasım 2020 09:31
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Berat Albayrak'ın istifasını ilk gün görmeyen gazeteler haberi nasıl verdi?| Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından duyurduğu istifasını okurlarına duyurmayan gazeteler bugün Albayrak'ın "Görevden af talebi"nin kabul edildiğini yazdı.
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Sabah gazetesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın CEO'su olduğu Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Sabah gazetesi istifayı “Albayrak’ın görevden af talebi kabul edildi” başlığıyla duyurdu.