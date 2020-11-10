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Berat Albayrak'ın istifasını ilk gün görmeyen gazeteler haberi nasıl verdi?

10 Kasım 2020 09:31

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Berat Albayrak'ın istifasını ilk gün görmeyen gazeteler haberi nasıl verdi?| Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından duyurduğu istifasını okurlarına duyurmayan gazeteler bugün Albayrak'ın "Görevden af talebi"nin kabul edildiğini yazdı.

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Sabah gazetesi

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın CEO'su olduğu Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Sabah gazetesi istifayı “Albayrak’ın görevden af talebi kabul edildi” başlığıyla duyurdu.

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Yeni Akit

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Akşam

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Aydınlık gazetesi

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Hürriyet

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Milliyet

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Posta

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Yeni Şafak

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Takvim gazetesi

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Türkgün istifa haberine yer vermedi

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