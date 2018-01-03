Hürriyet gazetesinde görev değişimi; yeni yayın direktörü belli oldu

Doğan Medya Grubu'nun amiral gemisi Hürriyet’te, "küçülme" projesi kapsamında işten çıkarılan Fikret Ercan’ın yerine gelen isim belli oldu. Yıl sonunda, bazı köşe yazarlarıyla birlikte işten çıkarılan Ercan’ın sürdürdüğü ‘Yayın Direktörü’ görevini, bundan sonra M. Emre Oral’ın devam ettireceği kaydedildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, "Hürriyet gazetesinin yönetiminde 48 yıl görev yapan Fikret Ercan’ın ayrılmasıyla boşalan Yayın Direktörlüğü görevine Gazete Grup Koordinatörü M. Emre Oral atandı” ifadeleri kullanıldı.

Gazete, 'Emre Oral kimdir?’ sorusuyla ilgili olarak da “Gazeteciliğe 1993 yılında Sabah gazetesinde başlamıştı. 2000 yılında Milliyet gazetesine geçen ve yaklaşık 12 yıl boyunca Yayın Koordinatörlüğü görevini yürüten Emre Oral, 2012 yılında Gazete Koordinatörü olarak Hürriyet Ailesi'ne katılmıştır” açıklamasına yer verildi.

Ercan: Ayrıldık, artık emekli olduk

Hürriyet’teki işten çıkarmalar, spor yazarı Ali Ece’yle başlamış; ardından da Yayın Direktörü Ercan, Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç ve ekonomi yazarı Gila Benmayor’un yönetimle karşılıklı olarak anlaşmaya vararak görevden ayrıldığı duyurulmuştu.

İşten ayrılmasının ardından T24’ten Miray Tamer’e konuşan Ercan, "Ayrıldık, artık emekli olduk. Zaten 50 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bu da son oldu” ifadelerini kullanmıştı.