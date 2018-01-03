T24 LogoT24 Logo
Medya

Hürriyet gazetesinde görev değişimi; yeni yayın direktörü belli oldu

Bir önceki Yayın Direktörü Fikret Ercan, 'küçülme planı' kapsamında yönetimle karşılıklı anlaşma sonucu görevden ayrılmıştı

03 Ocak 2018 23:14

Doğan Medya Grubu'nun amiral gemisi Hürriyet’te, "küçülme" projesi kapsamında işten çıkarılan Fikret Ercan’ın yerine gelen isim belli oldu. Yıl sonunda, bazı köşe yazarlarıyla birlikte işten çıkarılan Ercan’ın sürdürdüğü ‘Yayın Direktörü’ görevini, bundan sonra M. Emre Oral’ın devam ettireceği kaydedildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, "Hürriyet gazetesinin yönetiminde 48 yıl görev yapan Fikret Ercan’ın ayrılmasıyla boşalan Yayın Direktörlüğü görevine Gazete Grup Koordinatörü M. Emre Oral atandı” ifadeleri kullanıldı. 

Gazete, 'Emre Oral kimdir?’ sorusuyla ilgili olarak da “Gazeteciliğe 1993 yılında Sabah gazetesinde başlamıştı. 2000 yılında Milliyet gazetesine geçen ve yaklaşık 12 yıl boyunca Yayın Koordinatörlüğü görevini yürüten Emre Oral, 2012 yılında Gazete Koordinatörü olarak Hürriyet Ailesi'ne katılmıştır” açıklamasına yer verildi.

Ercan: Ayrıldık, artık emekli olduk

Hürriyet’teki işten çıkarmalar, spor yazarı Ali Ece’yle başlamış; ardından da Yayın Direktörü Ercan, Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç ve ekonomi yazarı Gila Benmayor’un yönetimle karşılıklı olarak anlaşmaya vararak görevden ayrıldığı duyurulmuştu.

İşten ayrılmasının ardından T24’ten Miray Tamer’e konuşan Ercan,  "Ayrıldık, artık emekli olduk. Zaten 50 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bu da son oldu” ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER

hürriyetgazeteyayın direktörüfikret ercanemre oral

İlgili Haberler

Hürriyet'te operasyon: Fikret Ercan, Tufan Türenç ve Gila Benmayor ile yollar ayrıldı

'Mali gerekçelerle küçülme operasyonu'na giden Hürriyet'te işten çıkarmaların süreceği öğrenildi

Hürriyet'ten kovulan Ali Ece'nin yeni adresi belli oldu

Ali Ece yeni gazetesini Fatih Terim'e atıfta bulunduğu Twitter paylaşımı ile duyurdu: Nerede kalmıştık?

Hürriyet, tecrübeli muhabir Nurettin Kurt'un işine son verdi

Hürriyet'in küçülme kararı kapsamında 30'a yakın kişi ile yollarını ayıracağı iddia ediliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24