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Spor

Hürriyet'ten kovulan Ali Ece'nin yeni adresi belli oldu

Ali Ece yeni gazetesini Fatih Terim'e atıfta bulunduğu Twitter paylaşımı ile duyurdu: Nerede kalmıştık?

25 Aralık 2017 23:26

Hürriyet'in küçülme kapsamında aldığı işten çıkarma kararları kapsamında yollarını ayırma kararı aldığı spor yazarı Ali Ece, Fanatik gazetesine transfer oldu. 

Uzunca bir süredir ekranlarda futbol yorumculuğu yapan, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Ali Ece bundan böyle Fanatik çatısı altında futbolseverlerle buluşacak.

Ali Ece ise transfer haberini Twitter’dan Fatih Terim usulü duyurdu. Ece, Fanatik gazetesinin Twitter hesabını etiketleyerek “Nerede kalmıştık” ifadelerini paylaştı.

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ali ecehürriyetfanatik
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