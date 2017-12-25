Hürriyet'ten kovulan Ali Ece'nin yeni adresi belli oldu

Hürriyet'in küçülme kapsamında aldığı işten çıkarma kararları kapsamında yollarını ayırma kararı aldığı spor yazarı Ali Ece, Fanatik gazetesine transfer oldu.

Uzunca bir süredir ekranlarda futbol yorumculuğu yapan, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Ali Ece bundan böyle Fanatik çatısı altında futbolseverlerle buluşacak.

Ali Ece ise transfer haberini Twitter’dan Fatih Terim usulü duyurdu. Ece, Fanatik gazetesinin Twitter hesabını etiketleyerek “Nerede kalmıştık” ifadelerini paylaştı.