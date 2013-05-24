Hürrem Sultan yorulduğu için mi, zam alamadığı için mi kaçtı?

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli'nin, pazar günü "Psikolojim bozuk, tedavi olacağım" diyerek Berlin’e gidip dönmemesinin ardından, dava açılabileceği gündeme geldi. Uzerli'nin de "Ben Alman vatandaşıyım, o anlaşma Türkiye’de geçerli" dediği öne sürüldü.

Tüm dünyada 220 milyon seyirciye ulaşan ilk Türk dizisi olan "Muhteşem Yüzyıl"ın geçen çarşamba duyuruları yapılan 100. bölümü ekrana gelmedi.

Fragramı yayınlanan bölümün Hürrem Sultan’ı canlandıran Meryem Uzerli yüzünden yetişmediği ortaya çıktı.

Haftasonu sevgilisi Can Ateş ile Bodrum tatilinde çıplak ayakla sahilde yürürken ve oldukça keyifli haliyle objektiflere takılan Uzerli, pazar günü setten habersiz Berlin’e ailesinin yanına gitti. Yaptığı anlaşmada 3 haftada bir ailesini görme hakkı bulunan Uzerli, çekim için aradıklarında set ekibini şoke eden bir yanıt verdi.

'Alman vatandaşıyım'

Psikolojisinin çok çalışmaktan ve düzensiz set saatlerinden dolayı bozulduğunu ve bir kliniğe yatıp tedavi olacağını belirten Uzerli, İstanbul’a dönmeyeceğini söyledi.

Yapım şirketi Tim’s Production ne yapacağını şaşırdı. Uzerli bir türlü Türkiye‘ye dönmesi için ikna edilemeyince 100. bölümün eksik sahneleri de tamamlanamadı.

Kolaj bölüm yayınlamak zorunda kalan Star TV en büyük gelir kaynağı olan dizinin yeni bölümü yayınlamadığı için en az 1 milyon dolar reklam geliri kaybetti.

Uzerli gelmeyince çekimler durduruldu ve sete 1 hafta repo verildi. İki ay önce sette "Ben mayıs ayında çeker giderim, buralarda durmam" dediği ifade edilen Uzerli’nin "Dönmezsen çok büyük dava açılır" sözüne de "Ben Alman vatandaşıyım, o anlaşma Türkiye’de geçerli" dediği öne sürüldü.

Uzerli 20 bin TL olan bölüm ücretinin artırılmasını istemişti. Uzerli'nin maaşına 15 bin TL zam yapıldığı öne sürülse de, ayrılığın arkasında ücret krizi olduğu da öne sürüldü.

Uzerli’nin dönmesini bekleyen yapım şirketi şimdilik sessiz kalmayı tercih ediyor.

Çözüm arıyorlar

Elinde eksik bir bölüm olan Tim’s, bir yandan da çözüm üretmeye, eğer dönmezse dizinin en sevilen ana karakterlerinden biri olan Uzerli’siz ne kadar idare edebileceğinin formülünü arıyor.

Dizinin oyuncuları önceki gece bir mekanda buluşup durum değerlendirmesi yaptı. Öte yandan Uzerli’nin sigortacı sevgilisi iş adamı Can Ateş ile arasının da iyi olduğu ve bir ayrılığın yaşanmadığı ifade edildi.

Uzerli: Psikolojik olarak yoruldum, hayat zor

Son aylarda katıldığı ödül törenlerinde Uzerli, dizi sürelerine isyan etmiş ve "Uzun zamandır aynaya baktığımda Hürrem’i görüp, Meryem’i özlüyorum. Bazen psikolojik olarak çok yoruluyorum, bazen bu hayat hiç kolay değil.

Türkiye’de diziler çok uzun, bu da manyaklık! 100 dakika, 110 dakika, 120 dakika bir dizi... Hayatta öyle bir iş yok! Lütfen bütün kanallara söylüyorum, dizi sürelerini 60, 50, 45 dakikaya indirin. Hepimiz mutlu olalım, çünkü ben hiç mutlu değilim!" demişti.

Uzerli, geçen hafta da instagram sayfasına "Bu güzel ülkedeki oyuncuların hakları için mücadele veriyorum. Bu yüzden yanlış anlaşılmayı da, kendimi sevimsiz kılmayı da göze alıyorum. Bu güzel ülkedeki oyuncuların hakları için mücadele veriyorum. Bu yüzden yanlış anlaşılmayı da, kendimi sevimsiz kılmayı da göze alıyorum" diyerek aslında bu son durumun sinyalini de vermişti.