Meryem Uzerli'nin psikolojisi bozulduğu için Muhteşem Yüzyıl yayınlanmadı

‘Muhteşem Yüzyıl’ın merakla beklenen ve reklamları günler öncesinden dönmeye başlayan 100. bölümü, dün ekrana gelmedi. Bu sürpriz değişikliğe, dizide Hürrem Sultan’ı canlandıran Meryem Uzerli’nin yaşadığı psikolojik bozukluk nedeniyle aniden Berlin’e gidişi yol açtı. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Altın Portakal ödül töreninde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Meryem UZerli ödülünü almak için sahneye çıktığında "Diziler çok uzun, bu manyaklık" diyerek sitem etmişti

Klinikte tedavi altına alındı

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, yakınlarına uzun zamandır, “Tükendim, daha fazla duramıyorum buralarda” dediği öğrenilen Meryem Uzerli’nin kesin teşhis konmamakla birlikte “tükenmişlik sendromu” teşhisi kondu. Bu sebeple dizinin çekimlerine bir süre ara verildi ve dün akşam yayınlanması planlanan 100. bölüm de haftaya ertelendi. 101’inci bölümün çekimleri içinse ünlü oyuncunun İstanbul’a dönmesi bekleniyor. Berlin’de bir klinikte tedavi altına alındığı öğrenilen Meryem Uzerli’nin sete ne zaman dönebileceği, çekimlerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. Yapım şirketinden henüz bir açıklama yapılmadı.

İşinden soğuyor

Tükenmişlik sendromu, çalışma hayatının getirdiği stresle beraber, maddi ve manevi doyuma ulaşamama ve bunun sonucu olarak da mesleğe karşı duyarsızlaşma ile baş gösteriyor. Kişi bu süreç sonunda kazanma isteğini kaybediyor. Birey işinden soğuyor. Kendisine duyduğu güven azalıyor. Gerginlik, kızgınlık, mutsuzluk gibi artıyor. Sosyal çevresinden uzaklaşmaya başlayan birey, hiçbir şey yapmaya istek duymuyor. Tüm bunlar iş başarısını düşürüyor. İlerleyen safhalarında ise iş ve iş çevresine karşı olumsuz tavır alınıyor. Kişi ayrıca kronik yorgunluk, baş ve boyun ağrıları, kramplar, gastrointestinal sorunlar ve uykusuzluk problemleriyle karşılaşılabiliyor.