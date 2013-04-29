Meryem Uzerli: Ben hiç mutlu değilim, bu manyaklık!

Antalya Televizyon Ödülleri'ne Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan rolüyle En İyi Dram Dizisi Kadın Oyuncu ödülünü alan Meryem Uzerli "Türkiye'de dizilerin 110- 120 dakika olması manyaklık" dedi.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Antalya Televizyon Ödülleri önceki akşam Mardan Palace Otel'de düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu.

Muhteşem Yüzyıl'ın 'En İyi Dram Dizisi', Karadayı'nın 'Yeni Sezon En İyi Dram Dizisi' seçildiği geceye Meryem Uzerli'nin dizi süreleriyle ilgili isyanı dikkat çekti.

Habertürk'ün haberine göre, Hürrem Sultan rolüyle En İyi Dram Dizisi Kadın Oyuncu ödülünü alan Uzerli ödülünü alırken şunları söyledi:



'Ben hiç mutlu değilim'



"Türkiye'de diziler çok uzun bu da manyaklık bir şey. 100 dakika, 110 dakika, 120 dakika bir dizi. Hayatta öyle bir iş yok! Lütfen bütün kanallara söylüyorum, dizi sürelerini 60, 50, 45 dakikaya indirin. Hepimiz mutlu olalım, çünkü ben hiç mutlu değilim!"

Uzerli'nin ödülüyle ilgili olarak söylediği "Ben 3 yıldır bu ödülü bekliyordum. Artık bu ödülü bana layık gördünüz" sözleri ise salonda kahkahalara neden oldu.