Hümeyra'dan muhabirlere Koronavirüs uyarısı: Bana sakın 2 metreden fazla yaklaşmayın

Önceki gün Nişantaşı'nda görülen oyuncu Hümeyra, günlerini evde geçirdiğ*ini ve eczaneye gitmek için dışarı çıktığını söyledi. Magazin muhabirlerini uyaran Hümeyra, "Bana sakın 2 metreden fazla yaklaşmayın" dedi.

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, Koronavirüs nedeniyle 4 gündür evden çıkmadığını söyleyen Hümeyra, “Korona günleri evde geçiyor ama bugün dışarı çıkmak zorunda kaldım, çünkü eczaneye gittim” diye konuştu.