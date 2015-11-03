Hülya Avşar'ın Safiye Sultan performansı izleyenleri ikiye böldü

Muhteşem Yüzyıl hayranlarının merakla beklediği Kösem Sultan dizisinden Instagram'a özel bir teaser yayınlandı. Hülya Avşar'ın canlandırdığı Safiye Sultan'ın bir sahnesinin yayınlandığı teaser'ında ünlü oyuncunun performansı dizinin takipçilerini ikiye böldü.

Bir kısım Safiye Sultan rolüne ünlü oyuncuyu yakıştırırken bir kısım eleştiri oklarının hedefine oturttu. İşte sosyal medyadaki o tepkiler:

'Kadın resmen gözleriyle oynuyor'

a_aysu about: Hülya hanim size çok yakıştı sultan rolü.

gonuli2: Harika görünüyorsunuz rol çok yakışmış bayıldım çok heyecanlandım

muratatalay3184: Çok beğendim kadın resmen gözleriyle oynuyor

mervekanker: Hülya Avşar çoook güzelsin çoook yakışmış sultanlık sana Türkiye’nin en güzeli

ozlem.tekin.5895: Bir insana oyunculuk bu kadar yakışır

gozdedascipercin: Bu kadını pek sevmesem de rolüne cuk oturmuş hakkını yiyemem

fuzzytlas: Yıllar geçse de ne seni beğenmekten, ne de filmlerini izlemekten geçemem. Yılların eskitemediği kadın hülya

'Kıkır kıkır gülecekmişim gibi'

tubaeyilmez: Surat ifaden Kıkır Kıkır gülecekmişsin gibi hiç ciddiyet yok yakıştıramadım keşke başka biri canlandırsaydı

demirbaserman: Ya Allah aşkına başka kadın bulamadınız mı ne sesi ses ne rolü rolGülben’i oynatsanız daha iyiydi

hskftDaha: kötü oynayanı bulamadınız herhalde

bdsrtn: Hülya Avşar hiç yakışmamış bu rol size

Kösem Sultan'da kimler oynayacak?

Beren Saat (Kösem Sultan), Ekin Koç (Sultan 1. Ahmet), Berk Cankat (Alex), Hülya Avşar (Safiye Sultan), Alma Terzic (Handan Sultan), Erkan Kolçak Köstendil (Şahin Giray Han), Kadir Doğulu (Mehmet Giray Han), Mete Horozoğlu (Zülfikar), Sahra Şaş (Dilber), Aslıhan Gürbüz (Halime), Tolga Tuncer (Nasuh), Levent Yılmaz (Şeyhülislam Mustafa), Nurinisa Yıldırım (Dudu Hatun), Zeljko Erkıc (Enzo), esra dermancıoğlu (Cennet), Mehmet Kurtuluş (Derviş Mustafa).

Beren Saat'in canlandıracağı Kösem Sultan karakterinin gençlik yıllarını henüz lise öğrenimi gören 17 yaşındaki Anastasia Thsilimpou oynayacak. (Hürriyet)