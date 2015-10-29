"Hülya Avşar kıyafetlerini kapalı bulup yakasını kesti, Muhteşem Yüzyıl'ın yönetmeni gönderildi"

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan'ın yönetmeninin değiştirilmesinin Safiye Sultan'ı canlandıracak Hülya Avşar'ın kıyafetlerini fazla kapalı bulmasından dolayı gönderildiği öne sürüldü. İddiaya göre, Hülya Avşar Zeynep Günay Tan'a tepkisini göstermek için yakasını kesti. Yönetmen Avşar'ın tepkisini dikkate almayınca yapımcının Zeynep Günay Tan'ı görevden aldığı iddia ediliyor.

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan beklenen televizyon projeleri arasında başı çeken bir dizi olarak her yönüyle merak ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde dizinin yönetmeni değişmiş ve bu değişikliğin sebebinin ne olduğu da merak edilmişti.

Konuya Oya Aydoğan ilginç bir açıklama getirdi.

Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Oya Aydoğan şöyle anlattı:



"Hülya Avşar, sürekli boğazına kadar kapalı kostüm giymekten şikayetçiymiş.Hülya, yönetmen Zeynep Günay Tan'a 'Ben sadece oyunculuğum değil, güzelliğim için de bu dizideyim' deyip isyan etmiş.



Yönetmen kulak vermeyince Avşar, kostümlerinin yakasını kesip kızgınlığını göstermiş. Bu olaydan sonra yapımcı, yönetmeni kovmuş."