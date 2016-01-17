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Hülya Avşar'dan "Siz geri zekâlı mısınız" diyen Sezen Aksu'ya: Evet, geri zekâlıyız

Beş sene önce O Ses Türkiye'ye katılan Rümeysa Tekellioğlu'na hiçbir jüri üyesi dönmemişti

17 Ocak 2016 13:54

Sezen Aksu,  vokalistliğini yapan Rümeysa Tekellioğlu hakkında Hülya Avşar ile konuştuğunu, Avşar'ın "Seçmemekle hata yaptık, evet gerizekalıyız" dediğini söyledi.

Radikal'de yer alan habere göre; Sezen Aksu, önceki akşam 'Sezen'li Yıllar' konseriyle sevenlerinin karşısına çıktı. Sahnelere veda edeceğini açıklayan sanatçı, Hülya Avşar ile ilgili bir anısını da anlattı. Beş sene önce “O Ses Türkiye” yarışmasına katılan ancak hiçbir jüri üyesini kendisine döndüremeyen Rümeysa Tekellioğlu da Sezen Aksu’nun vokalisti olarak sahnedeydi. Aksu, o sese dönmeyen Hülya Avşar’ı diline doladı: “Bir gün evde oturmuş yarışmayı izlerken Rümeysa çıktı. Ama hiçbir jüri üyesi dönmedi. Bir gün sonra da Hülya Avşar’ı arayıp ‘Kızım siz geri zekâlı mısınız? Niye dönmediniz’ dedim. Hülya ‘Evet gerizekalıyız’ diye cevap verdi. Rümeysa beş senedir bekliyor. Sonunda önümüzdeki ay albümünü çıkarıyoruz.”

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