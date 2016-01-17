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Sezen Aksu: Ünlüyle fotoğraf çektirmeyi bok sanıyorsunuz, bir daha kimse benimle fotoğraf çektirmesin!

"Sohbet edip, kahve içelim"

17 Ocak 2016 11:32

Sahne hayatına veda etmeye hazırlanan ünlü sanatçı Sezen Aksu, dün akşam verdiği konserde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranına “Bir ünlüyle fotoğraf çektirmeyi bir bok sanıyorsunuz. Bir daha kimse benle fotoğraf çektirmesin. Sohbet edip, kahve içelim. Mana denizlerin içinde boğulmak üzereyim” dedi.

Sözcü’den Emre Çevik’in haberine göre bu sene son konseri olduğunu söyleyen Aksu, “Artık yeter. Yarın (Dün) sahneye çıktıktan sonra bir daha İstanbul’da sahneye çıkmayacağım. Daha önceden Belçika ve Hollanda konser sözümüz vardı. Onlara çıktıktan sonra, daha çıkmıyorum. 40 sene size yeter. Döne döne dinleyin” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Bir ara Cihan Okan’a takılan Aksu, “Kız Cihan sesinde güzelmiş. Anadolu’da cinsiyet farketmeden kız diye hitap edelermiş. Keşke herkes kız olsa. Erkekler oldu da ne oldu? Erkekler üremeye programlı… Adam üresin. Üst taraf boş. Kaç tane arkadaşımın her apartmanda çocuğu var” diyerek güldürdü.

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