Hülya Avşar: Sözlerimin arkasındayım

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Mehmet Alantuğ'u konuk adığı programında, "Ben şeyciyim... Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın...” sözlerinden dolayı tepki çeken Hülya Avşar'ın sözlerinin arkasında olduğunu aktardı. Özkök, Avşar'ın, "Yaz ama sakın ‘Hülya lafını geri aldı’ falan deme. Ben söylediğim sözün arkasındayım. Ve o cımbız çetesi ne derse desin, konuşmamın tamamında söylediklerime sadığım ve arkasında duruyorum" dediğini kaydetti.

Star TV ekranlarında yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti programında geçen Cuma akşamki konuğu Mehmet Aslantuğ oldu. Hülya Avşar “Ben erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını büyütsüncüyüm” sözleriyle tepki topladı.

TIKLAYIN - Sosyal medya Mehmet Aslantuğ ile Hülya Avşar'ın bu diyaloğunu konuşuyor

Köşesinde "Allah aşkına şu söylediği lafa bakın" diyerek Avşar'ın tepki çeken sözlerine yer veren Özkök'ün, "Hülya da salaklık testi ile kurtulur mu" başlığıyla (7 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Konferanstan sonra aradı konuştuk.

Şaka yaptım, “Çık sen de Celal Hoca gibi bizi salağa yatır, kurtul” dedim... Hiç öyle salağa yatar hali yoktu... Yani “Ben salaklık testi yaptım” deyip zekâmızla bir kere daha dalga geçenlerden olmadı.

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Diyorum ya seviyorum bu kızı... O nedenle söylediği bu laflar için ne dedi, onu da yazacağım.

O cımbız çetesi ne derse desin, sözümün arkasındayım

Hülya bu ne laf’ dedim... “Sen de mi böyle diyorsun” diye cevap verdi. Ne diyebilirim Hülya, söylediğin lafın önüne arkasına ne koysan anlamı değiştirmez.

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Hülya dedi ki:

“Ben bütün bir konuşma yaptım. Kimseye çalışmayın falan demedim. Tam aksine çalışın diyorum. Kendim hâlâ çalışan bir insanım. Zehra’yı da çalışacak bir kadın olarak yetiştiriyorum.”

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Peki ortadaki o laf ne öyleyse?

Hülya dedi ki:

“Kadının evde yapması gereken şeyler var. Çocuğuna bakacak, evde yemeği yapacak. Bunu iki işi birden beceremiyoruz. Bak bunu ben de beceremedim. Ayrılıklarım bu yüzden oldu. Boşanmaların çoğu bu yüzden oluyor.”

İyi de ortaya koyduğu o cümle ne oluyor?

Hülya dedi ki:

“Ortadan cımbızla çekip almışlar, onun üzerinden TT olma numaraları çekiliyor, sosyal medya infazları yapılıyor...”

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Yazabilir miyim bunları?

“Yaz ama sakın ‘Hülya lafını geri aldı’ falan deme. Ben söylediğim sözün arkasındayım. Ve o cımbız çetesi ne derse desin, konuşmamın tamamında söylediklerime sadığım ve arkasında duruyorum.”