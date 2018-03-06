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Sosyal medya Mehmet Aslantuğ ile Hülya Avşar'ın bu diyaloğunu konuşuyor

06 Mart 2018 13:19

Star TV ekranlarında yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti programında geçen Cuma akşamki konuğu Mehmet Aslantuğ oldu. Avşar'ın programda kadınlara yönelik kullandığı ifadeler ise yine eleştirilerin odağında. Mehmet Aslantuğ'u konuk ettiği programında konuşan Hülya Avşar “Ben erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını büyütsüncüyüm” sözleriyle tepki topladı. Kadının üretime girmediği sürece medeni bir toplum olunamayacağını anlatan Mehmet Aslantuğ ise Avşar'a “Kadın üretimde olsun ama, öyle değil mi Hülya?” diyerek karşılık verdi. Avşar ise Aslantuğ'a, “Yine özgür olsun ama erkek egemen olsun! Kadın özgür olmasın demiyorum, erkek egemen olsun” diye yanıt verdi. O anlarda Mehmet Aslantuğ'un Hülya Avşar'a bakış şekli ise sosyal medyada çok konuşuldu.

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