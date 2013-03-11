Hülya Avşar: O pozu verdiğime pişmanım

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın himayesinde, Zeytinburnu Belediyesi’ne ait AKDEM (Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi) çatısı altında hayata geçirilen ‘8 Mart 8 Kadın’ projesiyle sekiz ünlü kadın, özel makyaj ve kostümlerle öldürülen sekiz kadının yerine geçmişti.

Hülya Avşar da bu projede kocası tarafından öldürülen Ayşe Paşalı rolündeydi. Ancak Avşar, Hürriyet gazetesinden Gülbahar Karakuş’la yaptığı söyleşide, bu pozu verdiğine pişman olduğunu açıkladı.

“Poz verdim, fakat verdiğime pişman oldum” diyen Hülya Avşar, bunun nedenini “ Çünkü henüz beni anlayabilecek, benim söylediklerimi anlayabilecek durumda olan kişi sayısının çok az olduğunu, hatta hiç olmadığını düşünüyorum” diyerek açıkladı.

Hülya Avşar, daha önce söylediği iddia edilen “Bazı kadınlar da kaşınıyor” sözleri için ise şöyle konuştu:

"Kaşınıyor demedim, 'Akıllı kadın dayak yemez' dedim. Aynı şeyi bir kez daha söylüyorum; akıllı kadın dayak yemez. Ama bunun altında ne yattığını, ne demek istediğimi anlayabilecek kapasitede insan olmadığını düşünüyorum. O yüzden de bir şey halledemiyorlar. Yıllarca da bu şiddet işiyle uğraşacaklar. Ancak benim düşündüğüm şekilde düşünülürse çare bulunur.