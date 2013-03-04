'Uyanmak için ölümü bekleme...'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın himayesinde Zeytinburnu Belediyesi’ne ait AKDEM (Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi) çatısı altında hayata geçirilen ve KÜLT Derneği’nin de destek verdiği proje kapsamında, birbirinden ünlü 8 ünlü kadın sanatçı bir araya geldi ve uğradıkları şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınlarla empati kurarak “O ben olabilirdim” dedi.
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Hülya Avşar, Bergüzar Korel, Nur Fettahoğlu, Burcu Esmersoy, Meltem Cumbul, Ezgi Mola, Dolunay Soysert ve Songül Öden özel makyaj ve kostümlerle hayatını kaybeden Ayşe Paşalı, Melek Karaaslan, Gülşah Sarcan, Şefika Etik, Meral Tahta, Ceylan Soysal, Selma Civek vd Mehtap Civelek'in yerine geçti.
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Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ve Yönetmen Emrah Gültekin’in prodüksiyonu ile ünlüler, şiddet mağduru kadınlarla empati kurarak onların hayatlarının son anlarındaki medyaya yansımış fotoğraf karelerindeki halleri gibi görünmeye çalıştı.
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Her sanatçı, yerine geçtiği kadın sanki hayattaymış gibi onun duygularını anlatan bir de mektup yazdı. Yazılan bu mektuplar video çekimi sırasında da kayda alınarak kamu spotu oluşturuldu. “Uyanmak İçin Ölümü Bekleme, Sevginin yerini şiddet almasın” sloganıyla oluşturulan kamu spotları önümüzdeki hafta içinde tüm kanallarda yayınlanmaya başlayacak.