Hülya Avşar: Ayşe Paşalı rüyalarıma girdi

"O ben olabilirdim” isimli projeyle kadına şiddete dikkat çeken ünlülerden biri olan Hülya Avşar, eşinden gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybeden, kadına şiddetin simgesi haline gelen Ayşe Paşalı için, "Onu unutmak mümkün olmadı. Günlerce rüyalarıma girdi" dedi.



Şiddet sonucu hayatını kaybeden 8 kadın, 8 kadın sanatçıda yeniden can buldu.

"O ben olabilirdim" diyen ünlü sanatçılar, kamera karşısına geçti.

Fotoğrafçı Mehmet Turgut ve Yönetmen Emrah Gültekin'in imza attığı projeye Bergüzar Korel, Nur Fettahoğlu, Ezgi Mola, Dolunay Sert, Hülya Avşar, Burcu Esmersoy, Songül Öden ve Meltem Cumbul destek verdi.

Projede "Ayşe Paşalı" olan sanatçı Hülya Avşar, NTV’ye konuştu.

Hülya Avşar, şunları söyledi:

"Türkiye’de olan biten birçok olayın çok kısa sürede unutulduğundan şikayetçiyim. Dolayısıyla bu tür projelere destek vermekten keyif alıyorum, çünkü hatırlatıyor. Ayşe Paşalı’yı zaten unutmak mümkün olmadı. Benim günlerce rüyalarıma girdi. Göz göre göre, hepimizin gözünün önünde öldürülmüş gibi oldu. Koruma isteyip öldürülmüş olması… Ayşe Paşalı her zaman simge olarak kalacaktır.

Kimin başına ne zaman ne geleceği belli olmaz. Bu aslında çok uzun mesele. Hep erkek tarafını suçlarız. Aslında kadınların da… Bizim erkeğimiz Türk erkeği, Fransız erkeği değil. Elinde silah olan çocuk, erkek çocuk olduğunu kanıtlar gibi büyütülür. Türk erkeğine nasıl davranılması gerektiğini de biraz bilmek gerekiyor. Hiçbir zaman şiddet kimsenin hak ettiği bir şey değil. Ama bunu söylemekle halledemiyoruz, bu derin bir mesele. Ben de olabilirdim tabii ki... Allah korusun, bana tek bir tokat atan birini bile hayat boyunca bir daha görmek istemem. Böyle bir gücüm olduğu için daha kolay atlatabilirim. Hiç belli olmaz, yolda yürürken bile her şey olabilir. Onun gibi hissetmek mümkün değil. Dayak yiyen kadının hissettiklerini hissetmemiz mümkün değil.

Gençliğe oynamak da fayda var. Belli bir yaşa gelmiş kesime ne kadar etkili oluruz orada şüpheliyim. Emniyetimizin de bu konuyu çok fazla önemsediğini hiç zannetmiyorum. Bilmediğimiz kimbilir kaç dayak, kaç cinayet oluyor. Emniyetin bu konuda çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha fazla eğilmek gerekiyor. Genç annelerin erkek çocuklarına bir kadına nasıl davranmaları gerektiğini öğreterek büyütmeleri lazım. Çok uzun ve çok derin mesele.

Ben bilirkişi değilim ama bir bayan olarak, şiddet sadece dayakla anılacak bir durum değil. Her türlü şiddet var. Duygusal şiddet, sözel şiddet var. Kadınlar bunları eğitimle halledebiliyor. Kadınlar kafalarını çıkardıkça, yok dedikçe şiddetin bu kısmı biraz daha iyiye gider gibi oldu. Eğitimle biraz hallettik gibi geliyor bana."