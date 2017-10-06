Hükümetten 'MTV zammı' açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yüzde 40’lık artışın aşağı çekileceğini açıkladı. Konunun Bakanlar Kurulu toplantısında ele alındığını ifade eden Bozdağ, tasarının içerisindeki diğer bazı konular üzerinde yeniden değerlendirme yapıldığını söyledi.

"Bozdağ, "sonuç olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde tasarıdakinden daha iyi bir noktaya getirecek iyileştirme yapılması kararı çıktı. Bu konuda da Maliye Bakanı Naci Ağbal’a bir görev verildi. Naci Bey hazırlıklarını bitirdikten sonra bunu kamuoyuyla paylaşacak. Aynı şekilde bu tasarı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek" dedi.

"Daha iyi bir noktaya getirilecek"

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yapılacak artışın henüz belli olmadığını ifade eden Bozdağ, "Vatandaşlarımız şunu bilsinler, bu yüzde 40’lık artış aşağı çekilecek. Bu daha iyi bir noktaya getirilecek. Birkaç güne kadar netleşir" diye konuştu.