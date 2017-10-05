Başbakan Yardımcısı Şimşek: MTV'de yeni oran yakında açıklanacak

Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı başta olmak üzere ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, MTV'de yeni oranın yakında açıklanacağını söyledi.

Torba tasarıyla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yapılan yüzde 40 ile 68 arasındaki zamma gelen tepkiler üzerine indirileceği öne sürülmüş, Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “Zam makûl bir rakama çekilecek” demişti.

NTV televizyonu canlı yayınında açıklamalar yapan Şimşek'in konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

"MTV’de yeni oran yakında açıklanacak"

İnanıyorum ki kısa süre içerisinde nasıl bir düzenleme olacak bu açıklanacak. Hiçbir hükümet durup dururken vergileri artırmaz. Önümüzdeki sene sadece savunma harcamalarımız Milli Savunma Bakanlığına aktarılacak terörle mücadele için muhtemelen 17-18 milyar liralık ilave bir harcama yapacak. İki seçeneğimiz var ya daha çok borçlanacağız biz bir tercih yaptık kamu ilave harcamalarını sağlıklı vergi gelirleriyle yapalım dedik. MTV'den gelecek gelir 2 milyar civarı. Bize hesap sorulacak ve biz de hesabını vereceğiz. Bizim petrol gelirimiz yok milletten topladığımızı millete hizmet olarak yatırım olarak sunuyoruz. İlave silah sistemleri gündemde.

Kamuda tasarrufları konusu

Kamu gelirlerine yönelik olarak esaslı birkaç reform inisiyatifi alacağız. Gelir vergisi reformu şu anda tekrar gözden geçirildi. Metin revize edildi önümüzdeki yılın ilk yarısında bu hayata geçer. Gelirleri kalıcı olarak yukarı çekeceğiz. Reel olarak cari harcamalar düşecek. Araç kiralama ve satın alma yeni bina yapılması veya kiralama konusunda çok net tavır olacak. İstisnai olaylar hariç izin verilmeyecek. Kastın binek araçlar bugüne kadar ne ile idare ettiyseler onunla idare etmeye çalışacaklar. Kamuda tasarruf dönemi çok güçlü tasarruf dönemi. Yatırımda da önceliklendirme gerekirse kaynakları bir yerden bir yere aktarma konusu. Kamuda tasarruf önceliklendirme gelirlerin kalitesini artırma noktasında çok güçlü çaba var.

"Yastık altı altınları sisteme sokmamız lazım"

İlgi yoğun. İlk gün yaklaşık 15 milyon lira civarında talep geldi. Ülkemizde çok ciddi bir atıl tasarruf var. Bankacılık sisteminde olmadığı için bu kasada evde köşede bir yerde duruyor. Türkiye gidiyor dışarıdan borçlanıyor.