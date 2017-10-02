Mehmet Şimşek'ten MTV zammı açıklaması: Yanlış anlaşıldı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek katıldığı televizyon programında MTV zammıyla ilgili açıklamada bulundu. ''Yanlış anlaşıldı, yüzde 40 MTV zammı 2018'de yeni alınacak sıfır arabalar için geçerli" dedi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, tartışmalara neden olan MTV zammına da değindi.

Piyasalar arabalar etkilenmeyecek

Şimşek, MTV zammını kimlerin ödeyeceğini çok net bir şekilde anlattı. Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre; şu an piyasadaki hiçbir arabanın bu zamdan etkilenmeyeceğini söyledi.

2018 yılında alınacak sıfır araçlar

Mehmet Şimşek, 2018 yılında alınacak "sıfır" otomobillerin vergisinin bu kapsama alındığını açıkladı.

"Haritalar yeniden şekillendiriliyor"

Mehmet Şimşek, MTV zammıyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye gerçekten önemli zorluklarla karşı karşıya kaldı. Yakın coğrafyamızda büyük tehditler var. Bunun üzerinden siyaset yapmayacağım fakat haritalar yeniden şekillendiriliyor.

Tehditler terör üretti

Kaos söz konusu, bu tehditler terör üretti.

Silah sistemi ve mühimmat alınacak

Tehditlere karşı yeni silah sistemleri ve mühimmatlar alınacak. Ancak bunun için gerekli bütçenin açık vereceği ortaya çıktı.

Bu yüzden ya borçlanacaksınız. Ya da doğrudan doğruya, gelecek nesilleri borçlandıracağınıza bugün gereken önlemleri alacaksınız.

MTV zammı kime geldi

MTV konusunda yanlış bilinen bir şey var. MTV, tamamen 2018'in başından itibaren alınacak sıfır araçlardan alınacak. Şu an aracı olanlar, normal şartlardaki artışlarla vergisini ödeyecek. Ticari taşıtları ilgilendirmiyor.

2018 yılında satın alınacak ikinci araçlarda MTV zammı söz konusu değil.

Mevcut 21 milyon araç yüzde 40 vergiden etkilenmeyecek."