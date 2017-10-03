"MTV'de yeni zam oranı yüzde 25" iddiası

Torba tasarıyla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yapılan yüzde 40 ile 68 arasındaki yüksek zam tepkiler üzerine indirileceği öne sürüldü. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “Zam makûl bir rakama çekilecek” dedi. Yeni zam oranının 25’e ineceği iddia ediliyor.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre; kamuoyunun büyük tepkisini çeken Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammında geri adım atılıyor. 2018 yılından geçerli olmak üzere yeni ve ikinci el tüm otomobillerin MTV oranlarında yüzde 40 ile 68 arasında artışı öngören kanun tasarısı tepkiler üzerine yeniden düzenlenecek. Dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ şunları söyledi:

“Bakanlar Kurulumuz Motorlu Taşıtlar Vergisi’nn (MTV) kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı bir rakama, makul bir rakama çekilmesi hususunda bir karara vardı. Bu konuda Maliye Bakanımız Naci Ağbal beye görev verdi.”

Makul seviye

Ağbal’ın makul seviyeye getirilecek zamla ilgli tasarıyı çarşamba günü Plan Bütçe Komsyonu’nda açıklaması bekleniyor. Bozdağ’ın açıklaması sonrası ‘makûl’ seviye hakkında farklı yorumlar yapılırken, hükümete yakın kaynaklar yeni zammın yüzde 40 yerine 25’e indirileceğini iddia ediyor. MTV miktarında yüzde 68’lik en üst zammın ise makul indirimle yüzde 40’a ineceği, böylece tartışma yaratan yüzde 40 ile 68 arasında zammın yüzde 25 ile 40 arasına gerileyeceği belirtiliyor.

Sinyali Erdoğan verdi

MTV’ye yapılan fahiş zammın düşeceğine ilişkin ilk sinyal önceki akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Erdoğan, MTV’ye yapılacak yüzde 40 zam oranına ilişkin, “Daha önce motorlu taşıtlara olan zam oranı, aslında çok çok yüklü bir zam oranı değildi. Ama şu andaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz tekrar bir değerlendirirse, o değerlendirmeden sonra ne yapabilir, tekrar bir düşürme olur mu olmaz mı, o tabii hükümetimizin takdiridir” değerlendirmesini yapmıştı.

Şimşek: MTV'den 2.8 milyar gelecek Başbakan

Yardımcısı Mehmet Şimşek, dün sabah Fox TV’de katıldığı programda Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yüzde 40’tan başlayan zammın eski araçlar için değil 2018’de alınacak yeni araçlar için geçerli olacağını söyleyince sosyal medya sallandı. Şimşek kısa bir süre sonra yanlış hatırladığını tüm araçlar için yüzde 40 artış yapıldığını belirtti. Hiçbir hükümetin durup dururken vergileri artırmak istemeyeceğini de kaydeden Şimşek, “Bu harcamalar yapılacak. Bu vergi düzenlemelerinin üçte ikisi savunma sanayi odaklıdır. MTV’den elde edilen ilave gelir 2.8 milyar liraysa sadece bir islah sistemine vereceğimiz miktar iki ülkemizin savunması için elzem, 9 milyar lira. Bir zaruret ve ihtiyaç olmasa bu düzenlemeleri yapmazdık. Vatandaşımızın tepkisi değerlendirilecek. Farklı bir tedbirle telafi edilebilir mi, bakılacak” dedi.

"100 milyar dolar atıl altın var"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, tahminlere göre ziynet eşyaları hariç 2 bn 200 tonu bulan, 100 milyar dolar atıl altın kaynağı olduğunu belirterek, vatandaşlara altınlarını tahvil veya kira sertifikası olarak değerlendirmeler çağrısında bulundu. Şimşek, “Duran altınları Ziraat Bankası’na götürüyorsunuz. Muhatabınız Hazine, Ziraat Bankası sadece aracılık yapacak” dedi. Ziraat Bankası’nın belli şubelerinden teslim alınacak altınların tahvilnin veya kira sertifikasının düzenleneceğin anlatan Şimşek, “Bu, iki yıllık vade olacak. Hazine her 6 ayda bir, Ziraat’tek o vatandaşların şubesine yüzde 1.2, yıllık 2.4’ün biraz üzerinde getiri sağlayacak. Vadesi bitince altınınızı geri alacaksınız” dedi.