Hükümetten Halkbank yöneticisinin tutuklanmasıyla ilgili açıklama: FETÖ'yle yakın olan savcının...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın New York'da "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" ve "bankacılık dolandırıcılığı" suçlamalarıyla tutuklanmasına ilişkin olarak, "Görevden alınan, FETÖ ile yakın olan Bharara'nın hazırladığı iddianameden yola çıkan, önceden hazır olduğu görülüyor. Hemen mahkemeye de çıkardılar. Biz süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın ABD'de tutuklanmasının ardından hükümetten ilk açıklamayı yapan Bakan Nihat Zeybekci tutuklama kararını "yakışıksız" olarak nitelendirmişti.

New York Güney Bölge Mahkemesi'nde Hâkim James C. Francis, "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" ve "bankacılık dolandırıcılığı" konusunda iki suçlama yöneltildiğini, suçlu bulunması halinde ilk suçlamadan 20 yıl, ikinci suçlamadan da 30 yıla kadar ceza alabileceğini söyledi.

Tillerson ile görüşmede gündeme gelecek

Çavuşoğlu, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinde Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın New York'ta tutuklanmasının da gündeme geleceğini söyleyerek, "Elbette gündeme getireceğiz. Kendisine bu konunun ne olduğunu da soracağız. Endişelerimizi de şu ana kadar yaşanan süreçte söylediğimiz erişimin engellenmesi konusunu da gündeme getireceğiz" diye konuştu.

"Bölgesel yönetimin yaptığı oylamayı doğru bulmuyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ın Kerkük İl Meclisi'nin tek taraflı kararıyla resmi kurum ve kuruluşlara Irak bayrağının yanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının da asılması konusunda, "Biz burada bölgesel yönetimin bu yaptığı oylamayı doğru bulmuyoruz." dedi.