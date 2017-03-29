T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hükümetten Halkbank yöneticisinin tutuklanmasıyla ilgili açıklama: FETÖ'yle yakın olan savcının...

"ABD Dışişleri Bakanı'yla görüşmede gündeme getireceğiz"

29 Mart 2017 13:56

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın New York'da "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" ve "bankacılık dolandırıcılığı" suçlamalarıyla tutuklanmasına ilişkin olarak, "Görevden alınan, FETÖ ile yakın olan Bharara'nın hazırladığı iddianameden yola çıkan, önceden hazır olduğu görülüyor. Hemen mahkemeye de çıkardılar. Biz süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın ABD'de tutuklanmasının ardından hükümetten ilk açıklamayı yapan Bakan Nihat Zeybekci tutuklama kararını "yakışıksız" olarak nitelendirmişti.

New York Güney Bölge Mahkemesi'nde Hâkim James C. Francis, "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" ve "bankacılık dolandırıcılığı" konusunda iki suçlama yöneltildiğini, suçlu bulunması halinde ilk suçlamadan 20 yıl, ikinci suçlamadan da 30 yıla kadar ceza alabileceğini söyledi.

Tillerson ile görüşmede gündeme gelecek

Çavuşoğlu, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinde Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın New York'ta tutuklanmasının da gündeme geleceğini söyleyerek, "Elbette gündeme getireceğiz. Kendisine bu konunun ne olduğunu da soracağız. Endişelerimizi de şu ana kadar yaşanan süreçte söylediğimiz erişimin engellenmesi konusunu da gündeme getireceğiz" diye konuştu.

"Bölgesel yönetimin yaptığı oylamayı doğru bulmuyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ın Kerkük İl Meclisi'nin tek taraflı kararıyla resmi kurum ve kuruluşlara Irak bayrağının yanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının da asılması konusunda, "Biz burada bölgesel yönetimin bu yaptığı oylamayı doğru bulmuyoruz." dedi.

ETİKETLER

Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluHalkbankMehmet Hakan AtillaNew YorkABDİranFETÖ

İlgili Haberler

CHP Sözcüsü: Halkbank ve Vakıfbank'ın Genel Kurulları hükümet eliyle referandum sonrasına ertelendi

Selin Sayek Böke, kamu bankaları hakkında önemli iddialarda bulundu

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı, Zarrab soruşturması kapsamında ABD'de tutuklandı

Reza Zarrab, bir yıldan uzun süredir ABD'de tutuklu bulunuyor

Yöneticisi ABD'de tutuklanan Halkbank'tan açıklama

"Bankamızca ve devletimizin ilgili birimlerince gerekli çalışmalar başlatıldı"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24