Halkbank Genel Müdür Yardımcısı, Zarrab soruşturması kapsamında ABD'de tutuklandı

Halkbank'ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD New York’ta bulunan John Kennedy Havalimanı’nda gözaltına alındı. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın İran'a yönelik uygulanan yaptırımları ihlal etmekle suçlanan Reza Zarrab ile aynı davadan dolayı tutuklandığı bildirildi. Hâkim karşısına çıkarılan Atilla'nın tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 10 Nisan’da görülmesine hükmedildi.

New Yok Federal Mahkemesi'ne yapılan şikayete göre Atilla'nın, sahte faturalarla bu ambargonun delinmesinde rol oynadığı iddia ediliyor.

Tutukluluk halinin devamna karar verildi

Hürriyet'te yer alan habere göre, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla New York'ta hakim karşısına çıktı.

New York JFK havalimanında iş adamı Reza Zarrab davasıyla ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Atilla, New York Güney Bölge Mahkemesi'nde hakim James C. Francis'in karşısına çıkarıldı. Mahkemede Atilla'ya yöneltilen suçlamalar yüzüne okundu.

Hakim Francis, Atilla'ya "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" ve "bankacılık dolandırıcılığı" konusunda iki suçlama yöneltildiğini, suçlu bulunması halinde ilk suçlamadan 20 yıl, ikinci suçlamadan da 30 yıla kadar ceza alabileceğini söyledi.

Atilla'yı duruşmada geçici olarak mahkeme tarafından atanan avukat savundu. Hakim Francis, avukat tutma imkanı olmaması halinde Atilla'ya mahkemenin tüm dava için avukat görevlendirilebileceğini anlattı.

Savcılığın tutuklu yargılama talebi üzerine hakim tutukluluğun devam etmesi ve 10 Nisan'da Atilla'nın tekrar mahkemeye çıkarılmasına karar verdi.

New York Güney Bölge savcılığından daha önce yapılan açıklamada da, Atilla'ya işadamı Rıza Sarraf ve bazı diğer kişilerle birlikte "ABD finans kuruluşlarını kullanarak ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme" suçlaması yöneltildiği bildirilmişti.

Atilla'nın JFK havalimanından Türkiye'ye gitmek üzere ayrılacağı sırada gözaltına alındığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

ABD, Zarrab'ın söz konusu işlemler için Halkbank'ın üst düzey yöneticilerine ve bazı hükümet görevlilerine milyonlarca dolar rüşfet verdiğine dair kanıtları bulunduğunu açıklamıştı.

22 Mart 2016'dan beri tutuklu olan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab, hem Türkiye'de hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nde yönettiği şirketler ağıyla İran yaptırımlarının etrafından dolaşmakla suçlanıyor.

Zarrab'ın yaptırımları ihlal etmek için kullandığı şirketlerden birisinin ise Türkiye'de faaliyet gösteren Royal Holding AŞ olduğu iddia ediliyor.

ABD'li savcılar, Zarrab ve hakkında tutuklama kararı çıkarılan iki kişinin 2010 - 2015 döneminde aralarında Bank Mellat'ın da bulunduğu büyük İranlı şirketlere finansman sağladığını söylüyor.

Türkiye'de kısa süreli gözaltı

Türkiye'deki 17 - 25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarında da sanık olarak kısa bir süre gözaltına alınan Zarrab daha sonra serbest bırakılmış ve hakkındaki suçlamalar da düşürülmüştü. Dava dosyasında Zarrab, o dönem bakanlık yapan isimlere rüşvet vermekle suçlanıyordu.

O dönemde Türkiye'nin altın ihracatı karşılığı İran'dan doğalgaz alımını yürüten isim olduğu ileri sürülen Reza Zarrab, serbest bırakıldıktan sonra kendisine yöneltilen suçlamalara tepki göstermişti.

Zarrab, 2014'te A Haber televizyon kanalına verdiği bir röportajda "25 milyar TL'lik ihrtacat yapmışım, cari açığın yüzde 15'ini tek başıma kapatmışım. Takdir sizin" demişti.

Zarrab davasının savcısı görevden alınmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab aleyhindeki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'yı görevden almıştı.

Preet Bharara Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstifa etmedim. Dakikalar önce kovuldum. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı sonsuza dek profesyonel yaşamımın en büyük onuru olacak" demişti.

48 yaşındaki Hindistan asıllı Bharara, 2009'da New York Savcısı olduktan sonra 25 farklı ülkeye gönderdiği güvenlik güçleriyle silah ve uyuşturucu ticaretiyle suçlanan kişileri New York'a getirtmiş ve hakim karşısına çıkartmıştı.

Bharara, yüksek profilli kişileri soruşturmasıyla ve açtığı yolsuzluk dosyalarıyla biliniyor.

Mehmet Hakan Atilla kimdir?

Uluslararası Bankacılık 1970 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında T. Halk Bankası A.Ş.’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri’nde Uzman olarak görev aldıktan sonra Stratejik Planlama Daire Başkanlığı’nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 22.06.2007-11.11.2011 tarihleri arasında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yapan Atilla, 11.11.2011 tarihinden itibaren Uluslararası Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.