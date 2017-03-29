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Yöneticisi ABD'de tutuklanan Halkbank'tan açıklama

"Bankamızca ve devletimizin ilgili birimlerince gerekli çalışmalar başlatıldı"

29 Mart 2017 12:19

Halkbank, Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı (GMY) Mehmet Hakan Atilla’nın Amerika’da tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Halkbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Hakan Atilla 28 Mart 2017’de görev için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde gözaltına alınmış, ilk duruşması yapıldıktan sonra iddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak bankamızca ve devletimizin ilgili birimlerince gerekli çalışmalar başlatılmış olup, bilgi temin edildiğinde en kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu itibarla, Bankamızın ve yetkili makamların verdiği bilgiler dışındaki spekülatif haber ve yorumlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

 

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