CHP Sözcüsü: Halkbank ve Vakıfbank'ın Genel Kurulları hükümet eliyle referandum sonrasına ertelendi

CHP'nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke kamu bankalarının genel kurul süreciyle ilgili açıklamarda bulundu.

Hükümetin kamuoyu denetiminden kaçmak için Halkbank ve Vakıfbank Genel Kurullarını referandum sonrasına ertelediğini iddia eden Böke, Ziraat Bankası'nın ay sonunda genel kurulu toplaması gerektiğini ifade etti.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, hükümetin keyfi yaklaşımla, hukuksuz bir biçimde banka genel kurullarına müdahale ettiğini iddia eden Böke, "Bankalar Kanunu ve Ticaret Yasasına ve bu yasalara dayanan Şirket Ana Sözleşmelerine göre, mart sonuna kadar yapılması gereken Vakıfbank ve Halkbank Genel Kurulları hükümet eliyle ne hikmetse sessiz sedasız referandum sonrasına ertelendi" diye konuştu.

"Mayıs ayına ertelediler"

Böke şunları söyledi:

"İlk olarak, Olağan Genel Kurulu’nu hesap yılının sonundan başlayarak üç ay içinde, yani 31 Mart’a kadar toplamak zorunda olan Türkiye Vakıflar Bankası Yönetimi, kanunu açıkça yok sayarak Genel Kurulu’nu 4 Mayıs’ta toplama kararı aldı. Hemen ardından, diğer bir halka açık kamu sermayeli banka Halkbank da yine en geç 31 Mart’a kadar toplamak zorunda olduğu Genel Kurulu’nu, Banka Yönetimi’nin 20 Mart tarihli kararıyla 4 Mayıs 2017’e erteledi.

"Üstelik Saray rejiminin hukuku yok sayma anlayışının devamı olarak, Halkbank ve Vakıfbank yönetimleri, açıkça yasa dışı olan bu erteleme için ortaya bir gerekçe dahi koymadı. Öte yandan Olağan Genel Kurulu’nu ana sözleşmesi gereği yine en geç 31 Mart 2017’de toplaması gereken Ziraat Bankası yönetiminden de, toplantı için yasal sürenin dolmasına sadece 4 iş günü kalmasına rağmen, henüz Genel Kurul tarihine ilişkin bir açıklama gelmiş değil."