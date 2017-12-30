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Ekonomi

Hükümetten asgari ücret açıklaması: Bütün imkanları zorlayarak verdik

"1603 lirayı zorlayarak verdik. Niye? İnsanımız mağdur olmasın diye"

30 Aralık 2017 19:52

Çalışma Bakanlığı’nın 2017’nin son iş gününde açıkladığı yeni asgari ücretle ilgili konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ortaya konan ve Türk-İş’in muhalefeti sürdüreceğini açıkladığı rakamla ilgili olarak hükümetin tüm imkanlarını zorladığını söyledi. 

İşte yeni asgari ücret

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yeşilyurt 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Tüfenkci, 1.603 TL’lik yeni asgari ücretle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye 2017 yılını güçlü bir şekilde, milleti şaşırtacak şekilde büyüyerek, gelişerek yoluna devam etti. İnşallah 2018 çok daha iyi olacak. Bakınız daha dün asgari ücret açıklandı. İnanın bütün imkanları zorlayarak, hükümet, asgari ücretlileri mağdur etmeme adına, sadece bekar işçiler için söylüyorum, 1603 lirayı zorlayarak verdik. Niye? İnsanımız mağdur olmasın diye. Bir şeyi daha yaptık, işverenimiz de mağdur olmasın, 100 lira da işveren payına katkı sundu.”

"Türkiye 2019'a çok daha güçlü bir şekilde girecek"

696 sayılı KHK kapsamına alınan taşeron işçilere kadro düzenlemesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı, şunları söyledi:

"Dikkat edin 1 milyon 100 bin insanımıza bu anlamda kadro verdik. İnşallah 2018'de yatırımlarla büyüyen bir Türkiye, ihracat rakamlarını artıran bir Türkiye, tarımından sanayisine, ticaretinden hizmet sektörüne büyüyen bir Türkiye 2019'a çok daha güçlü bir şekilde girecek. 16 Nisan'da bir referandum gerçekleştirdik ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sizlerin gayretleriyle geçtik. İnşallah 2019'da uygulamasına geçeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrardan başkan yapacağız. İnşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 2023 hedeflerine birer birer ulaşacağız."

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