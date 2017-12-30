T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'den 2018 için belirlenen asgari ücrete tepki: Hükümet, işçi ve emekçi düşmanı

"Man Adası'nda vergi kaçıranlar, Zarrab'tan aldığı rüşvetlerle iktidar kuranlar 1603 TL net #AsgariÜcret ile yaşamanın ne demek olduğunu bilmez"

30 Aralık 2017 00:49

HDP,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, tarafından açıklanan, 2018 yılı için belirlenen asgari ücret miktarına tepki gösterdi.

HDP'nin resmi Twitter adresinden yapılan  açıklama şöyle:

"Man Adası'nda vergi kaçıranlar, Zarrab'tan aldığı rüşvetlerle iktidar kuranlar 1603 TL net #AsgariÜcret ile yaşamanın ne demek olduğunu bilmez. En düşük memur maaşından daha düşük olan bu asgari ücreti belirleyen Hükümet, işçi ve emekçi düşmanıdır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 için belirlenen asgari ücretin brüt olarak 2 bin 29 Lira, net olarak bin 603 Lira olduğunu açıklamıştı.

Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamasının ardından söz alan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Asgari ücrete katılmıyoruz, muhalefet ediyoruz" demişti.

ETİKETLER

HDP2018asgari ücrettepki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24