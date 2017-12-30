HDP'den 2018 için belirlenen asgari ücrete tepki: Hükümet, işçi ve emekçi düşmanı

HDP, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, tarafından açıklanan, 2018 yılı için belirlenen asgari ücret miktarına tepki gösterdi.

HDP'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklama şöyle:

"Man Adası'nda vergi kaçıranlar, Zarrab'tan aldığı rüşvetlerle iktidar kuranlar 1603 TL net #AsgariÜcret ile yaşamanın ne demek olduğunu bilmez. En düşük memur maaşından daha düşük olan bu asgari ücreti belirleyen Hükümet, işçi ve emekçi düşmanıdır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 için belirlenen asgari ücretin brüt olarak 2 bin 29 Lira, net olarak bin 603 Lira olduğunu açıklamıştı.

Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamasının ardından söz alan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Asgari ücrete katılmıyoruz, muhalefet ediyoruz" demişti.