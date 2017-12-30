Türkiye'de asgari ücret açlık sınırının altında kaldı, peki dünyada asgari ücretler ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin bin 603 lira olduğunu duyurdu.Türkiye yeni asgari ücretle AB ülkelerinin çok altında kaldı.
Avrupa İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, AB üyesi 28 ülkenin 22′sinde 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle asgari ücret uygulanıyor. Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde ise ulusal asgari ücret yok.
Türkiye'de 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak bin 603 lira ile asgari ücret, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin gerisinde kaldı. İşte güncel kura göre asgari ücret uygulanan AB ülkelerindeki durumu şöyle:
İrlanda 1.563 avro 7.100 lira
Malta 736 avro 3,348 lira
Yunanstan 684 avro 3.111 lira
Almanya 1.498 avro 6.814 lira
Britanya 1.397 avro 6.354 lira
Estonya 470 avro 2.138 lira
Slovenya 805 avro 3.661 lira
Türkiye 352 avro 1604 lira