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Ekonomi

Türkiye'de asgari ücret açlık sınırının altında kaldı, peki dünyada asgari ücretler ne kadar?

1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak asgari ücret bin 603 lira olacak

30 Aralık 2017 10:55

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin bin 603 lira olduğunu duyurdu.Türkiye yeni asgari ücretle AB ülkelerinin çok altında kaldı.

Avrupa İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, AB üyesi 28 ülkenin 22′sinde 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle asgari ücret uygulanıyor. Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde ise ulusal asgari ücret yok.

Türkiye'de 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak bin 603 lira ile asgari ücret, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin gerisinde kaldı. İşte güncel kura göre asgari ücret uygulanan AB ülkelerindeki durumu şöyle:

İrlanda 1.563 avro  7.100 lira

Malta 736  avro   3,348 lira

Yunanstan 684 avro 3.111 lira

Almanya 1.498  avro  6.814 lira

 Britanya 1.397 avro  6.354 lira

Estonya 470 avro 2.138 lira

Slovenya 805 avro 3.661 lira

Türkiye 352 avro 1604 lira

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