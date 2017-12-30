Türkiye'de asgari ücret açlık sınırının altında kaldı, peki dünyada asgari ücretler ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin bin 603 lira olduğunu duyurdu.Türkiye yeni asgari ücretle AB ülkelerinin çok altında kaldı.

Avrupa İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, AB üyesi 28 ülkenin 22′sinde 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle asgari ücret uygulanıyor. Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde ise ulusal asgari ücret yok.

Türkiye'de 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak bin 603 lira ile asgari ücret, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin gerisinde kaldı. İşte güncel kura göre asgari ücret uygulanan AB ülkelerindeki durumu şöyle:

İrlanda 1.563 avro 7.100 lira



Malta 736 avro 3,348 lira



Yunanstan 684 avro 3.111 lira



Almanya 1.498 avro 6.814 lira



Britanya 1.397 avro 6.354 lira



Estonya 470 avro 2.138 lira



Slovenya 805 avro 3.661 lira



Türkiye 352 avro 1604 lira