Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Madem yüzde 11 büyüme var, bu rakam nedir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün bin 603 lira olarak açıklanan 2018 asgari ücreti hakkında "Madem yüzde 11 büyüme var asgari ücrette bu rakam nedir?" diye sordu.

"Bu Ankara'da oturanlarda vicdan yok" diyen CHP lideri, "Asgari ücretliye gelince para bulamıyorsun. Biz asgari ücretliye net 2 bin lira vereceğiz. Biz rantçıya değil, üreticiye destek olacağız" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, partisinin Adana il kongresine katıldı.

CHP'de yeni tüzük için kurultay yapılacağını ifade eden Kılıçdaroğlu Adanalı vekillere, "Siyasi partilerdeki delege sisteminin kaldırılması ile ilgili TBMM'ye kanun teklifi verin" dedi.

Çiftçilerin şikâyetlerine de değinen Kılıçdaroğlu, ''Şu anda çiftçimiz bitmiş vaziyette. En büyük şikayet onlardan geliyor. Ben size söz veriyorum seni içinde bulunduğun bataktan ben çıkarıp kurtaracağım'' dedi.

17-25 Aralık ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "Anayasal düzeni değiştirme ve hükümeti ortadan kaldırma" suçlamasıyla tutuklunan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın durumuna da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Osman Kavala'nın ne günahı var, neden hapiste?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu kongrede şu açıklamaları yaptı:

Asgari ücret

"Biz asgari ücretin 2 bin lira olması gerektiğini söyledik bütçeyi de düşünerek ama asgari ücret bin 603 lira oldu. Dolmuşa binerken para vereceksin, çocuğu okula gönderirken harçlık verecek. Bu Ankara'da oturanlarda vicdan yok. Asgari ücretliye gelince parayı bulamıyorsun. Biz asgari ücretliye net 2 bin lira vereceğiz. Biz rantçıya değil, üreticiye destek olacağız. Madem yüzde 11 büyüme var asgari ücrette bu rakam nedir? Bu ülkenin esnafı, sanayicisi, çiftçisi, işçisi demeli ki ben çay içerken vergi veriyorum, dolmuşa binerken vergi veriyorum siz bir avuç adama para verin diye mi vergi veriyorum demesi lazım. Özellikle muhafazakar kardeşlerime seslenmek istiyorum. En yüksek faizi senin ödediğin vergilerle karşılayan hükümete 'dur' demenin vakti gelmiştir."

"Çiftçimiz bitmiş durumda"

''Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Bu ülkenin çiftçisinin sanayicisinin esnafın düşünmesi lazım. Bir 2002'ye baksınlar bir 2017'ye baksınlar. Şu anda çiftçimiz bitmiş vaziyette. En büyük şikayet onlardan geliyor. Ben size söz veriyorum seni içinde bulunduğun bataktan ben çıkarıp kurtaracağım.

15 Temmuz darbe girişimine hep beraber karşı çıktık. Niye karşı çıktık? Demokrasiyi yok ettikleri için. Şehitlerimize de gazilerimize de çok şey borçluyuz. 20 Temmuz'da OHAL ilan edildi bugün geldiğimiz noktada kimsenin FETÖ ile falan mücadele ettiği yok. Bugün Türkiye'de hiçkimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Eğer bir ülkede suçluyu hakim değil de siyasi otorite belirlerse o ülkede yargı bağımsızlığı yoktur.

Size söz veriyorum bir milim bile geri adım atmayacağız. Sadece siz değil sizin feriştahınız gelse bize bir milim adım geri adım attıramayacak. Bu ülkenin mazlumlarının hakkını hukukunu adaletini kim savunacak? Açlıktan ölen bebeğin hakkını kim savunacak?

Gece yarısı hakim değiştiriyorlar. Neymiş benimle ilgili açılan tazminat davalarına başka bir hakim atıyorlar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu çekinecek bir daha laflar etmeyecek. Siz kim oluyorsunuz da beni korkutmayı cesaret ediyorsunuz? İster hakimi ister savcıyı değiştir ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Sen hakiminle savcınla beni korkutacağını mı sanıyorsun? Hakiminle savcınla gel kiminle gelirsen gel çekinmeyiz korkmayız. Cesaretin varsa çıkarsın karşıma. Çıkamaz cesaretin yoktur.''

"Siz kim oluyorsunuz!"

"Gece yarısı hakim değiştiriyorlar. Neymiş benimle ilgili açılan tazminat davalarına başka bir hakim atıyorlar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu çekinecek bir daha laflar etmeyecek. Siz kim oluyorsunuz da beni korkutmayı cesaret ediyorsunuz? İster hakimi ister savcıyı değiştir ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Sen hakiminle savcınla beni korkutacağını mı sanıyorsun? Hakiminle savcınla gel kiminle gelirsen gel çekinmeyiz korkmayız. Cesaretin varsa çıkarsın karşıma. Çıkamaz, cesaretin yoktur."

Yerel seçim

"2019 önce yerel seçim… Adana'yı, Mersin'i, Balıkesir'i, Antalya'yı, Ankara'yı, Bursa'yı, İstanbul'u alacağız. Sosya bir devlet nasıl oluyormuş bütün dünyaya göstereceğiz."

"Delege hesabı yapanların partide işi yok"

"Bir CHP'li çıkar "Ben ne olacağım?" derse derhal CHP'den istifa etsin. Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Birbirine sırtını dönen insanların hiçbirisi bu partide bir yere gelemeyecek.

Ayrıca Adana Milletvekilleri'ne sesleniyorum önümüzdeki günlerde siyasi partilerdeki delege sisteminin kaldırılması ile ilgili TBMM'ye kanun teklifi verin. Birbirine sırtını dönenler bu partide hiçbir yere gelmeyecek. Kurultaydan sonra tüzük kurultayı yapacağız. Herkesin aynı dili konuşacağı bir tüzük yapacağız. Bu partide bir kişi davanın insanı değilse bu partide işi yoktur. Bizim sorumluluğumuz diğer partilerin sorumluluğuna benzemez biz avukat bürolarında değil savaş meydanlarında kurulan bir partiyiz. Biz Mustafa Kemal'in partisiyiz.'