Hükümetten AB'nin Türkiye İlerleme Raporu'na 22 itiraz!

Hükümet, yarın açıklanacak Avrupa Birliği'nin Türkiye İlerleme Raporu'na 22 başlık altında itiraz etti. AB Bakanı Egemen Bağış, "Türkiye'nin diplomatik ilişkisi olmayan bir ülkenin (Güney Kıbrıs) dönem başkanlığında yayınlanan bir rapordan methiye beklemiyorduk. Önemli olan bizim yıl sonunda hazırlayacağımız rapordur" diyerek, son dönemin en sert raporunu açıklamaya hazırlanan AB Komisyonu'nun Türkiye'nin itirazlarını dikkate alması konusunda iyimser olmadığını belli etti.

Hükümet, her yıl ekim ayında yayımlanan Türkiye İlerleme Raporu'nun taslağına 22 noktada itiraz etti. Rapor taslağında itiraz edilen bazı başlıklar şunlar:



- Raporda, 34 köylünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar tarafından yapılan operasyonda öldürülmesinin etkin bir şekilde soruşturulmadığı, sorumluların ortaya çıkarılmadığı yolundaki eleştiriler reddedildi. Uludere konusunda TBMM'de komisyon kurulduğu, soruşturmanın sürdüğü ve hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödendiği belirtildi.



- Raporda, Türkiye'nin "ombudsmanlık" uygulamasını hayata geçirmemesi eleştiriliyor. Hükümetin itirazında, bu konuda AB'nin kendi içinde de standart bir uygulama olmadığı belirtilerek, Türkiye'ye temelsiz bir eleştiri yöneltildiği öne sürüldü.



- "Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı" konusunda adımlar atılması gerektiği belirtilen raporda savunma tarafının dosyalara erişiminde karşılaşılan engeller eleştiriliyor. Hükümetin itirazında ise, 3. yargı reformu paketinde kısıtlamaların kaldırıldığı savunuldu.



- Raporda, Güneydoğu'daki "toplu mezarların" yeterince araştırılmadığı öne sürülüyor. Hükümetin itirazında ise "toplu mezar" ifadesi reddedildi, Güneydoğu'da faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak yapılan mezar soruşturmalarının devam ettiği belirtildi.



- Raporda, Türkiye, "azınlık haklarına karşı hoşgörüsüzlük"le eleştiriliyor. Hükümet, bu yaklaşımın, çok uzun süreden beri hoşgörü içinde yaşayan Türk toplumuna yönelik zeminsiz bir eleştiri ortaya koyduğunu iddia etti.



- Hükümetin, Kıbrıs sorunu konusunda da rapora ilişkin itirazlar dile getirdiği belirtiliyor.

Bağış'tan İlerleme Raporu tepkisi

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye İlerleme Raporu hakkında, "Bu rapor bir karne değildir. Bizim için önemli olan yıl sonunda bizim kendi yayımlayacağımız rapordur" dedi.

Bağış, Avrupa Parlamentosu (AP) Eski Başkanı Hans-Gert Pöttering'i bakanlıktaki makamında kabulü sırasında gazetecilerin yarın açıklanması beklenen İlerleme Raporu ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

Henüz çıkmamış bir rapor üzerinde değerlendirme yapmak istemediğini belirten Bağış, yarın öğleden sonra İstanbul'da raporu değerlendirmek amacıyla basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

"Şu anda Türkiye'nin tanımadığı, diplomatik ilişkileri olmayan bir ülkenin dönem başkanlığı içerisinde yayımlanacak bir raporun Türkiye'ye methiyeler belirtmesini beklemek çok inandırıcı olmaz" diyen Bağış, şunları söyledi:

"Maalesef AB içerisinde adeta bir at pazarlığı süreci yaşanıyor. Bu raporda 27 ülkenin içerisine katmaya çalıştığı cümlelerle Türkiye ile ilgili ikili ilişkilerinden doğan hassasiyetlerini yansıtma çabalarıyla karşı karşıyayız. Türkiye'deki farklı farklı çevrelerin, normalde hiçbir diyaloğa girmemeye özen gösteren çevrelerin de bu raporu olumsuz bir şekilde etkilemek için Brüksel'de birlikte lobi yaptıklarının da farkındayız. Onun için başından söylüyorum, bu rapor bir karne değildir. Bu rapor sadece AB Komisyonu'nun Türkiye'ye bir bakışının örneklerinden bir tanesidir. Bizim için önemli olan yıl sonunda bizim kendi yayımlayacağımız rapordur.

Türkiye son bir yıl içinde meclisten geçirdiği kanunlarıyla, uyguladığı yasalarla, yönetmeliklerle neleri değiştirmiş, AB yolunda hangi adımları atmış, biz bunları zaten çıkarıyoruz. Bu sene de çıkarıp kendi karnemizi kendimiz vereceğiz. Ama kendisi ilerleyemeyen bir AB'nin Türkiye için hazırlayacağı ilerleme raporunu tabii ki bir bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir anlayışıyla önemseriz. Ama çok da fazla ona önem atfedip bütün çalışmalarımızı etrafında şekillendireceğimiz anlamına gelmemeli."

'AB'nin Türkiye'de kredibilitesi zayıfladı'

Bağış, önceki yıllarda ilerleme raporlarının yarattığı heyecanın artık yaşanmadığının hatırlatılması üzerine, "Çünkü AB Türkiye'deki kredibilitesinin artık zayıfladığı bir dönemi yaşıyor. Türkiye'nin farklı heyecanları var" dedi.

Bağış, şöyle konuştu:

"Bakın bugün ilk defa işsizlik rakamları OECD ortalamasının altına düştü.Türkiye, Avrupa'nın son 4 yıldır en hızlı büyüyen ekonomisi. Türkiye, Avrupa'nın en güçlü askeri güçlerinden bir tanesi. Aynı zamanda en genç nüfuslardan birine sahip. Hangi açıdan bakarsanız bakın hamdolsun Türkiye'nin durumu çok çok iyi. Ama Avrupa'da bunu kabullenmek istemeyen, bunu bir şekilde çarpıtmak isteyenlerin Türkiye'deki bazı gelişmeleri çarpıtarak farklı farklı görüntüler vermeye çalışan çabaları da biz içlerindeki bazı duyguların yansıması olarak değerlendiriyoruz."