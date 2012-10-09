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Dünya

AB raporu: Türkiye'de temel haklar konusunda hiçbir ilerleme yok

Alman Die Welt gazetesi, AB’nin Türkiye'ye ilişkin ilerleme raporundan ayrıntılar yayınladı. Raporda, Türk yargı sistemine eleştiriler göze çarpıyor...

09 Ekim 2012 11:43

AB Komisyonu'nun Türkiye'ye ilişkin yıllık ilerleme raporunda, “Temel haklar konusunda hiçbir ilerleme yok. Düşünce özgürlüğüne yönelik artan ihlaller endişe verici ve basın özgürlüğü de uygulamada kısıtlanmaya devam ediyor“ ifadelerine yer verildi.

Alman Die Welt gazetesinin internet sayfasında, çarşamba günü Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle tarafından kamuoyuna sunulacak raporun içeriğine ilişkin bilgiler yayınlandı.

Die Welt'e göre raporda, mahkemelerin özellikle terörizm ve organize suçlarla ilgili davalarda ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin yasaları kötüye kullandığı belirtildi. Üçüncü reform paketinin getirdiği iyileştirmelere rağmen, bağımsızlık, tarafsızlık ve yargının etkinliği konularında daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Raporda polis şiddeti ve prosedür hatalarının ele alındığı davalarda, önemli tıkanıklıkların yaşandığı belirtilerek, önceliğin güvenlik güçlerinin karşı argümanlarına verildiği kaydediliyor.

 

Sınır kontrolleri

 

Brüksel aynı zamanda Ankara'nın sınır kontrolleri konusunda yeterli işbirliği yapmadığı eleştirisinde bulunuyor. AB verilerine göre, AB'ye gelen mültecilerin büyük bir çoğunluğu Türk-Yunan sınırı üzerinden geçiyor. 2011 yılında Türkiye üzerinden 55 bin kaçak göçmenin AB'ye girdiği belirtiliyor. (Deutsche Welle Türkçe)

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