AB raporuna göre, Türkiye'ye sığınan Suriyeli mülteci sayısı 100 bini bulacak

Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye'ye sığınan mültecilere ilişkin hazırladığı raporda, mülteci sayısının 100 bine ulaşacağı uyarısında bulundu. Raporda, Türk hükümeti AB makamlarına aktardığı “Suriyeli göçmenlere yaptığı yardımın Türkiye bütçesine etkisi yılda 200 milyon dolardır (360 milyon TL)” bilgisi de yer aldı.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in "AB’nin Suriye Raporu: Türkiye 100 Bin Mülteciye Hazırlanıyor" başlığıyla yayımlanan (17 Ağustos 2012) yazısı şöyle:



AB’nin Suriye Raporu: Türkiye 100 Bin Mülteciye Hazırlanıyor



Suriye’de Esad rejimi ile muhalifleri arasında yaşanan silahlı çatışmaların Türkiye’ye çıkardığı fatura Avrupa Birliği Komisyonu tarafından açıklandı. AB Komisyonu’nun İnsani Yardım ve Sivilleri Koruma Birimi (ECHO) tarafından hazırlanan Suriye raporunda Türk hükümetinden alınan çarpıcı bilgilere de yer veriliyor.

ECHO raporuna göre 13 Ağustos itibarıyla Türkiye’ye gelen Suriyeli mültecilerin sayısı 55 bin 200’e ulaşmış durumda. Tahminen bu rakam bugünlerde 60 bin sınırını aşmış durumda. Bunun yanı sıra Kilis’te 3500, Hatay’da da 1200 aile kamplar dışında yaşıyor.



Kamp sayısı 13’e çıkıyor



Hükümetin AB yetkililerine verdiği bilgilerden, Türkiye’nin Suriyeli göçmenler için yeni kamplar kuracağını da öğreniyoruz. Rapora göre Türkiye 5 olan kamp sayısını 13’e kadar çıkarma kararı almış durumda. Kurulacak yeni kamplarla Türkiye’nin Suriye’den gelen mülteciler için yaratacağı kapasite 50 binden 100 bine ulaşacak.



Türkiye’ye faturası: 360 milyon TL



Rapora göre, Türk hükümeti AB makamlarına “Suriyeli göçmenlere yaptığı yardımın Türkiye bütçesine etkisi yılda 200 milyon dolardır (360 milyon TL)” bilgisini aktarmış. Kilis’te kurulan konteynır kentin aylık maliyeti de 2 milyon dolar (3.6 milyon TL) olarak aktarılmış raporu hazırlayanlara.



Aylık nakit transferi



Kamplarda kalan mültecilere krizin başlarında ayni yardım (yiyecek) yapan Türkiye, sonradan bu yardımı her gelen Suriyeliye ayda 80 TL ödeme şekline çevirmiş. Türkiye’nin kamplarda mültecilere verilen hizmetleri özel taşeron şirketlere devrettiğine dikkat çekilen raporda, “Mülteci sayısı arttıkça hizmetlerin aynı yüksek kalitede sürdürülmesi mümkün olamayabilir” uyarısı dikkat çekti.