T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP ve BDP görüştü; işte İmralı'ya gidecek milletvekilleri

AKP ve BDP, İmralı’ya gidecek isimleri belirlemek için Meclis'te görüştü

13 Şubat 2013 11:30

 

DTK Eşbaşkanı ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, dün AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ile Başbakan’ın Siyasi Danışmanı Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’la Meclis’te sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Milliyet'te imzasız yayımlanan (13 Şubat 2013) habere göre, İmralı’ya gidecek isimlerin masaya yatırıldığı görüşmede, hükümet kanadı Başbakan’ın koyduğu “Kucaklaşanlar gitmeyecek” kriterinde ısrarcı oldu. Hükümet BDP’nin önerdiği isimlerden bazılarını veto ederken, Merkez Yürütme Kurulu’nu toplayan BDP İmralı’ya gidecek heyetteki isimleri revize etti. İsimlerin “BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve grup başkanvekillerinden Pervin Buldan” olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

öcalanimralıhükümetbdpgörüşmemelis

İlgili Haberler

'Hakan Fidan, İmralı'ya Avrupa ve Kandil'in sürece onayını iletti'

Kurtuluş Tayiz, "MİT Müsteşarı Hakan Fidan geçen hafta İmralı’ya giderek Kandil ve Avrupa’nın sürece onayını iletti" dedi

Mehmet Öcalan İmralı'ya gidecek

Asrın Hukuk Bürosu avukatlarının Adalet Bakanlığına yaptığı başvurunun pazartesi günü kabul edilmesi bekleniyor.

Akdoğan: İmralı sürecini sıkıntıya sokanlar hesap veremezler

Akdoğan, barış sürecinde nefislerin geri planda tutulması gerektiğini ve sonuca odaklanılması gerektiğini söyledi

Ergin: İmralı'ya gideceklerin belirlenmesi teferruattır

Sadullah Ergin ' Biz bu süreci ne kadar kısa vadede gerçekleştirebilirsek, o sabote ihtimallerini o kadar azaltmış oluruz' dedi

İmralı'ya 'orta yol' formülü!

İmralı’ya gidecek heyette bir eşbaşkan ve bir milletvekilinin yer alacağı, böylece hem BDP’nin talebinin hem de Başbakan’ın kamuoyuna açıkladığı çekincelerin karşılanacağı belirtiliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24