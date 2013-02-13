AKP ve BDP görüştü; işte İmralı'ya gidecek milletvekilleri

DTK Eşbaşkanı ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, dün AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ile Başbakan’ın Siyasi Danışmanı Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’la Meclis’te sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Milliyet'te imzasız yayımlanan (13 Şubat 2013) habere göre, İmralı’ya gidecek isimlerin masaya yatırıldığı görüşmede, hükümet kanadı Başbakan’ın koyduğu “Kucaklaşanlar gitmeyecek” kriterinde ısrarcı oldu. Hükümet BDP’nin önerdiği isimlerden bazılarını veto ederken, Merkez Yürütme Kurulu’nu toplayan BDP İmralı’ya gidecek heyetteki isimleri revize etti. İsimlerin “BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve grup başkanvekillerinden Pervin Buldan” olduğu öğrenildi.