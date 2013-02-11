Ergin: İmralı'ya gideceklerin belirlenmesi teferruattır

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, “Bu süreci adaya kim gitsin, şu mu gitsin bu mu gitsin gibi bir noktada kesintiye uğratmak, meselenin büyüklüğü karşısında, ortaya çıkacak sonucun azameti karşısında, bu ülkenin menfaatlerinin büyüklüğü karşısında bana göre teferruattır” diye konuştu.

Dün gece Kanal 24'e konuşan Ergin, “Bu sadece benim siyasetin BDP tarafına bir telkinim falan değil. Hepimiz bulunduğumuz noktada engelleri aşarak geldiğimiz noktada, küçük bariyerlere, psikolojik bariyerlere takılmamamız gerekiyor. O psikolojik bariyerleri aştığımız anda bu problemin çözülmemesi için de bir neden görmüyorum. Önümüzdeki hafta belki daha somut çıktılar ortaya çıkabilir. Herkesin sonucu sıkıntıya sokacak söylemden ve eylemden kaçınması lazım” dedi.

"Sürecin çok uzamaması daha hayırlı olur" diyen Ergin, “Sürecin sonuç alma ihtimali bölgedeki bir takım dengelere etki edecektir. Bu ihtimal, muhtemeldir ki belli aktörleri rahatsız edecektir” dedi.

Ergin, “Bu süreç yerli malı bir süreç. Tamamen kendi içimizde cereyan eden bir süreç. Sürecin sonuç alma ihtimali bölgedeki bir takım dengelere etki edecektir. Rahatsız olacak aktörlerin bu süreci engellemeye yönelik girişimleri olabilir. Biz bu süreci ne kadar kısa vadede gerçekleştirebilirsek, o sabote ihtimallerini o kadar azaltmış oluruz. O açıdan süreci makul bir zamanın ötesine taşımamak gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.