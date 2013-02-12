İmralı'ya 'orta yol' formülü!

İmralı süreci’nin başlamasının ardından BDP, Ocak başında DTK ve BDP eşbaşkanlarının İmralı’ya gitmesi için dilekçe vermişti. Ancak Başbakan Erdoğan’ın “PKK’lılarla kucaklaşanı göndermem” çıkışından sonra BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak ile DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, devre dışı kalmıştı. Başbakan’ın açıklamalarına sert tepki gösterdiği Ahmet Türk’e de izin çıkması beklenmiyordu.

Vatan Gazetesi'nden Kemal Göktaş'ın haberine göre, Öcalan’ın “yol haritasını açıklayacağı”nı söylediği ikinci ziyaretten PKK’ya yönelik ateşkes veya sınır dışına çekilme çağrısı çıkması bekleniyordu. Ancak aradan geçen sürede bu ziyaretin olmaması sürecin tıkandığı yorumlarına neden olmuştu.

'Demirtaş-Ata formülü'

Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in İmralı’ya gidecek BDP heyeti konusunda bu hafta bir gelişme olabileceğini açıklamasının ardından dün kulislerde Bakanlığın, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ile milletvekili Ayla Akat Ata’nın İmralı’ya gitmesine izin vereceği iddiası yayıldı.

Ayla Akat Ata, Bakanlıktan partilerine ulaşmış herhangi bir bilgi olmadığını belirterek, “Bu tür spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekir. Bakanlıktan bize ulaştığı anda biz gerekli değerlendirmeyi yaparak açıklama yaparız” dedi.

'Biz görevlendiririz'

BDP’de dün yapılan basına kapalı grup yönetimi toplantısında gelişmeler ele alınırken, gazetecilerin sorularını yanıtlayan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanlığı’ndan kendilerine isim bildirmediğini söyledi. Demirtaş, “Bizim yaptığımız resmi başvuruya bugüne kadar resmi ya da gayri resmi hiçbir cevap verilmiş değil. Basın üzerinde söylenen şeyler dışında hiçbir bilgi yok. İzin prosedürü onlara, karar bize bağlı” dedi. Demirtaş “Heyette BDP eş başkanlarından birisi olmadığı takdirde siz başka bir isme sıcak bakacak mısınız?” sorusuna “Görevlendirmeyi her halükarda biz yapacağız. Kim olursa olsun görevlendirmeyi biz yapacağız, AK Parti yapmayacak” dedi.

'BDP sıcak bakıyor'

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken de daha önce Bakanlıktan bir isim listesi gelmesi halinde bunu değerlendireceklerini belirterek, eşbaşkanlar dışındaki formüllere kapı aralamıştı. Kulislerde eşbaşkan Demirtaş’ın içinde yer alacağı bir heyetin, kurumsal olarak muhatap alınmak istediğini belirten BDP’nin onay vereceği bir formül olduğu belirtiliyor.