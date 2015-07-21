'Hükümet susacak biliyoruz ama biz ne zaman konuşulacağını iyi biliriz'

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ndeki 32 kişinin hayatını kaybettiği katliamı protesto etmek için Galatasaray Meydanı’nda basın açıklaması yapan gruba polis müdahale etti.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP), Komunist Parti (KP), Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖDP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı meslek örgütleri, sendikalar, sol örgütler, öğrenci grupları, kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Tünel Meydanı’ndan Galatasaray Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Galatasaray Meydanı'ndaki basın açıklamasında bir konuşma yapan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Bektaş, "Bu katliamı asla unutturamazlar. Suruç’la ilgili devletin henüz bir resmi açıklaması yok. 30 genç hayatını kaybediyor ve hükümet hala bir açıklama yapamıyor. Hükümet susacak biliyoruz. Ancak biz bunların ne zaman konuşacağını iyi biliriz. Halkın güvenliği hem anayasa hem de uluslararası hukuk açısından devletin sorumluluğundadır. Herkes kendi güvenliğini alsın açıklamamıza karşın birileri yine ipe sapa gelmez açıklamalar yapıyor. Bomba gönderenler önce bunu hesabını versinler. Acımız büyük gerçekten bu topraklarda daha fazla katliam yaşamak içindir. Mücadelemiz ve talebimiz eşit ve özgür havayı solumaktır. Bugün yaşanan bu katliamı kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bektaş'ın ardından DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal da Suruç'ta yaşananları kınayan açıklamalarda bulundu. Suruç'ta yaşananların sorumlusunun, eyhanlı'da yaşananların sorumlularıyla aynı kişiler olduğuna dikkat çeken Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün acımız da öfkemiz de tarifsiz. Barış, adalet ve eşitlik için çıktıkları yolda gençlerimiz katledildi. Reyhanlı’da çocukların üzerine bombalar yağdıranlar bu katliamın sorumlusudur. Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı bu katliamın sorumlusudur. Soma’da madenlerde işçilerimizi katledenler, kadın düşmanı politikalarıyla kadın cinayetlerin artmasına neden olanlar doğamızı katledenlerdir katliamın sorumlusu. Bu ölüm ve savaş politikalarının sahipleri iktidarda olduğu sürece bu savaş ve ölümler son bulmayacaktır. Yapılacak tek şey var bu dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek. Rojava’da olduğu gibi bu topraklara da barış gelinceye kadar mücadelemizi büyütmektir. Emekçi halklarımızın, kadınlarımızın ve ille de gençlerimizin iktidarını kuruncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Galatasaray Meydanı’nda yapılan basın açıklamasının ardından dağılan gruba polis TOMA ile müdahale etti. Basın açıklamasının ardından Taksim Meydanı’na doğru yürümek isteyen bir grup ile Galatasaray Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemi alan polis arasında çıkan tartışma sonrasında, Çevik Kuvvet gruba kimyasal tazyikli su, plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti.