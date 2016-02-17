Hükümet Sözcüsü: Saldırının arkasında istihbarat desteği var

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ankara'da askeri servis araçlarını hedef alan saldırıyla ilgili olarak "28 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat etmiş olan insanlar arasında TSK mensupları olduğu gibi sivillerin de olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. Kurtulmuş, "Saldırıyı yapanları maşa olarak kullananlar, planlayanlar, bu ve benzeri saldırıların arkasındaki birtakım istihbarat, lojistik, silah ve mühimmat desteklerini ve hatta siyasal destekleri verenleri de lanetlediğimizi çok açıkça ifade ediyorum" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

28 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat etmiş olan insanlar arasında TSK mensupları olduğu gibi sivillerin de olduğunu tahmin ediyoruz. Kimlik tespitleri yapıldıkça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. 61 vatandaşımızın da çeşitli hastanelerde olduğunu paylaşmak isterim.

Olay anının 3. dakikasından itibaren 32 ambulans olay yerine sevk edildi. Ayrıca olay çok kısa süre içerisinde olay yeri inceleme birimleri tarafından kontrol altına alındıktan sonra 7 kişilik savcı ekibi tarafından soruşturma başlatıldı. Bütün veriler titizlikle değerlendiriliyor. Kimin gerçekleştirdiğine dair bir bilgi ve açıklama yok. Sonuç itibariyle bu saldırının arkasında kimlerin olduğu ortaya çıkarılacaktır. Çok kısa bir süre içerisinde otopsi çalışmalarına başlandı, en kısa süre içinde kimlikler ortaya çıkacak. Bizim sizler aracılığıyla beklentimiz, bir takım bilgi kirliliği ortaya çıkıyor ve vatandaşları korku ve panik içerisine itmeye devam ediliyor. Zaman zaman başka bombaların patladığı şekilde de bir takım görüşler dile getiriliyor, paylaşılıyor. Ankara’da ikinci bir patlama oldu ama şüpheli bir paket imha etmesi sırasında olan bir patlamaydı. Endişe edilecek bir durum olmadığını ifade etmek isterim. Titizlikle görevler yerine getirildi, elimizden gelen her çabayı ortaya koymaya başladık.

Hiç kimse endişe etmesin, olayın arkasındaki sorumlular bulunacak. Bu saldırı sadece servis otobüslerinin içerisinde bulunan askeri personele karşı bir saldırı değildir. Bu saldırı çok açık bir şekilde milletimize karşı yapılmış alçakça, sinsice, şerefsizce bir saldırıdır.

Saldırıyı yapanları maşa olarak kullananlar, planlayanlar, bu ve benzeri saldırıların arkasındaki birtakım istihbarat, lojistik, silah ve mühimmat desteklerini ve hatta siyasal destekleri verenleri de lanetlediğimizi çok açıkça ifade ediyorum.

Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir terör örgütü üç-beş kişiden müteşekkil bir çete değildir. Bütün bu çetelerin arkasında, bu saydığımız desteklerin zaman içerisinde olduğunu biliyoruz, dünyanın her yerindeki saldırılarda da. Milletimize karşı yapılmış açık ve hain, alçakça bir saldırıdır. Bu saldırının da çok iyi planlanarak yapıldığını açıkça görüyoruz.