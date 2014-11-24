'Hükümet samimiyse Seyit Rıza’nın mezar yeri 1 haftada bulunabilir'

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Tunceli ziyaretinde, Dersim olayları esnasında idam edilen Seyit Rıza’nın mezarının bulunması konusunda bir açılım gerçekleşmedi. Seyit Rıza’nın mezar yeri davasını yürüten avukat Cihan Söylemez, T24’e, “Toplu mezar yerlerinin açılması ve Seyit Rıza’nın mezar yerinin bulunmasına ilişkin talepler, hükümetin samimi yaklaşması durumunda bir hafta içerisinde yerine getirilebilir” dedi.

Dersim’e özgü yasal düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çeken Söylemez, Rüstem Polat’ın dedesi Seyit Rıza’nın mezar yeri için açtığı davanın Danıştay’da beklediğini söyledi. Söylemez’in Seyit Rıza’nın mezar yeri davasına ilişkin verdiği bilgiler şöyle:

18 Kasım 1937 tarihinde Elazığ ilinde idam edilen Dersim ileri gelenlerinden Seyit Rıza’nın mezar yerinin, devlet tarafından saklanması ve aileye bilgi verilmemesi üzerine Dersim Barosu avukatlarından ve CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün Seyit Rıza’nın tournu olan Rüstem Polat adına 30.10.2006 tarihinde Elazığ Valiliğine müracaat etti.

Seyit Rıza’nın mezar yerinin aileye bildirilmesi ve Seyit Rıza’nın naaşının defnedilmek üzere aileye iadesi talep edildi. Ancak Elazığ Valiliğinin , yapılan idari başvuruya ret yanıtı vermesi üzerine Seyit Rıza’nın torunu olan Rüstem Polat, Elazığ 1. İdare Mahkemesinde 01.03.2007 tarihinde Dava Açıldı.

Söylemez’e göre bu dava bir ilk olma özelliği taşıyor. Zira Dersim 1937-38 Katliamı mağdurlarının ilk açtığı davadır ve Dersim 1937-38 Katliamı ile ilgili ilk hak arama mücadelesinin ilk kez mahkemeye taşınması açısından mühimdir.

Elazığ 1. İdare Mahkemesi ise , Rüstem Polat’ın açmış olduğu bu davayı Elazığ Valiliğini haklı bularak 15.05.2008 tarihinde oy birliği ile reddetti. Bu ret kararı üzerine Rüstem Polat’ın avukatı Hüseyin Aygün tarafından yerel mahkeme kararı temyiz edilmiştir.

Temyiz başvurusu neticesinde Danıştay 10. Daire Başkanlığı tarafından 31.05.2013 tarihinde ne yazık ki yine olumsuz bir karar verilmiş ve Elazığ 1. İdare Mahkemesi kararı onandı. 31.05.2013 tarihindeki Danıştay 10. Dairesinin ret kararı sonrası Seyit Rıza’nın torunu Rüstem Polat’ın avukatı Cihan Söylemez tarafından karar düzeltme yoluna müracaat edildi.