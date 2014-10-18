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Kültür-Sanat

'Hükümet desteğini ispatlasınlar filmi çekmeyeceğim'

17 Aralık sürecini konu alan ‘Kod Adı: K.O.Z’ filminin yapımcısı Uğur Yalçınkaya, ‘Filmin hükümetten destek aldığı’ iddialarını yanıtladı

18 Ekim 2014 13:15

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sürecini konu alan “Kod Adı: K.O.Z” adlı sinema filmi için dün bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan yapımcı Uğur Yalçınkaya,  “Hükümetten destek aldığımızı ispat eden bir gazeteci olursa, bu sinema filmini çekmeyeceğime söz veririm” dedi.

Zelal Özalp’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, toplantıya filmde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı canlandıracak olan Orhan Kılıç’ın yanı sıra diğer oyuncular Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Hakan Ural ve Günay Musayeva katıldı. Filme yönelik eleştirilere yanıt veren yapımcı Yalçınkaya, “Bu bir aklama çabasıdır, hükümet filmidir yorumları beni gerçekten üzdü. Biz Kültür Bakanlığı’na bile başvurmadık, bütçe istemedik. Hükümetten destek aldığımızı ispat eden bir gazeteci olursa, bu sinema filmini çekmeyeceğime söz veririm” diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan’la görüşüp görüşmediği sorusu üzerine “Kendisiyle bir görüşmemiz ya da toplantımız olmadı” diyen yapımcı, filmin hazırlık sürecinde herhangi bir tehdit alıp almadığı sorusuna ise dikkat çekici bir yanıt verdi:

“1 yıllık yolculukta yaşadığım şeyler var. Bunları anlatsam 2 gün yerimizden kalkamayız.” Çekimlerine kasım ayında başlanacak “Kod Adı: K.O.Z”un şubat ayında vizyona girmesi planlanıyor.

K.O.Z’un açılımı ne? Yapımcı Uğur Yalçınkaya, “K.O.Z”un açılımının ne olduğu sorusu üzerine “Açılımını sosyal medyada soracağız, bilenler için özel bir gala yapacağız. Filmde Başbakan’ın kullandığı bir cümleyi içeriyor” dedi.

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