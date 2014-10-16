'Dönemin başbakanı'nı Orhan Kılıç oynayacak

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sürecini anlatan yeni bir sinema filmi çekiliyor. “Kod Adı K.O.Z.” adlı yapımda dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ı Orhan Kılıç canlandıracak.

Senaryo ve yapım çalışmaları bir yıldır devam eden, yapımcılığını Parantez Film şirketinin üstlendiği “Kod Adı K.O.Z.”un çekimleri, kasım ayında başlıyor. Ülke gündemini yakından ele alan, 17 Aralık yolsuzluk operasyonu sürecini anlatan filmde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ünlü oyuncu Orhan Kılıç canlandıracak.

Şubat'ta vizyonda

Oyuncu kadrosunda Hazım Körmükçü, Turgay Tanülkü ve Tolga Karel’in de yer aldığı “Kod Adı K.O.Z.”un yapımcısı ise Uğur Yalçınkaya. Senaryosunu Parantez Yazı Grubu’nun yazdığı filmin Şubat ayında vizyona girmesi planlanıyor. Film için yarın Ritz Carlton Otel’de basın toplantısı düzenlenecek. Toplantıya yapımcısından yönetmeni ve oyuncularına kadar tüm film ekibi tam kadro katılacak.