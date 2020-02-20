"Savcı, Kavala'nın gözaltı kararına kendi adını yazmaya cesaret edememiş, 'başsavcılık' diye imzalamış"

İş insanı Osman Kavala'nın Gezi Parkı davasında beraat etmesinin ardından tekrar gözaltına alınıp tutuklanması 'yargıda güçler savaşı' tartışmalarını tekrar gündeme getirdi. Gezi Parkı davası avukatlarından birisi olan Turgut Kazan, "Kimlerin hangi gruba mensup olduğunu tek tek bilmiyoruz. Çok tehlikeli bir süreç ile karşı karşıyayız. Bu tehlikeye karşı Erdoğan’ı yeni bir sorun ile karşı karşıya kalmaması için uyarıyorum" dedi. Avukat Celal Ülgen de, "Savcı gözaltı kararına kendi adını yazıp imza atmaya cesaret edememiş, “başsavcılığı” diye imzalamış. Böyle bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı davası kapsamında 2 yıl 4 ay tutuklu tutuklu kalan Osman Kavala, beraat kararının ardından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin diğer soruşturma kapsamında 'kaçma şüphesi' gerekçesiyle yeniden tutuklandı. Kavala'nın avukatı İlkan Koyuncu, "Savcılığın sevk evrakında bir kelime ilave bir iddia bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan cübbe giymiş, müvekkilim hakkında tutuklama kararı vermiştir" dedi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre durumun Türkiye’de yargı içinde bir güçler mücadelesini düşündürdüğünü vurgulayan Kazan, şöyle konuştu: “Türkiye’de hâkim ve savcıların sistemin içinde falanca gruplardan oluştuğu anlaşılıyor. ‘Hak Yol’ diye bilinen bir grubun güçlü olduğu anlaşılıyor. Bana göre mahkemeler yoluyla Türkiye’yi ele geçirmeye çalışan FETÖ ya da Hizmet grubu kadar tehlikeli bir grup veya süreç ile karşı karşıyayız. Bu, tehliyekeye karşı Erdoğan’ı uyarıyorum. Biz zaten karşı karşıya kalıyoruz. Biz bunu daha önce de söylemiştik ‘O yapıyı seyredenler bir gün tutuklanacak’ diye.”

Avukat Celal Ülgen, Kavala’ya yapılanı olağan ve hukuksal bir işlem olarak nitelemenin mümkün olmadığını dile getirerek tahliyesinin engellendiğini söyledi. “Bu süreci hukukla izah etmeye çalışmak bile nafile” diyen Ülgen, Kavala’nın durumunun “güçler savaşı” olarak yorumlanmasının mümkün olduğunu söyledi. Ülgen konu hakkında, “Çünkü görünmeyen ve ilan edilmemiş bir çatışmanın varlığını, kimi tahliye ve beraat davalarının sonuçlarında görüyoruz. Bu gelgitler hukuk içinde olabilecek şeylerden değildir. Yargı içinde bazı güçlerin yapılanmış olması ve bu güçlerin yargıya egemen olmak için güç savaşları verdikleri gözlemlenmektedir" ifadelerini kullandı. TIKLAYIN - 840 gün tutuklu kaldıktan sonra hakkında tahliye kararı verilen Osman Kavala, yeniden tutuklandı! TIKLAYIN - Gezi Parkı davasında beraat kararı veren mahkeme üyelerine HSK'dan soruşturma izni!



