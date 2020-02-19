Gezi Parkı davasında beraat kararı veren mahkeme üyelerine HSK'dan soruşturma izni!

Ne olmuştu? Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gün tutuklu kalan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması dün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada 9 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etmişti. Bu kapsamda davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tahliye edilmesi bekleniyordu. Ancak iş insanı Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden gözaltı kararı verildi. Kavala, cezaevi çıkışında başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. TIKLAYIN - Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!